Власти Барнаула начали подготовку Затона к весеннему паводку

План из 11 пунктов включает очистку каналов, вывоз снега и мониторинг опасных зон

04 февраля 2026, 14:15, ИА Амител

Власти начали подготовку к паводку / Фото: администрация Центрального района Барнаула

В администрации Центрального района Барнаула утвердили план подготовки к весеннему паводку 2026 года. Особое внимание, как и в предыдущие годы, уделено микрорайону Затон, наиболее подверженному риску подтопления в период снеготаяния и половодья.

На заседании комиссии по ЧС первый заместитель главы района Юрий Сарайкин поручил до начала активного таяния снега выполнить ряд ключевых мероприятий. В их числе — своевременная очистка водоотводных каналов и нарезка дополнительных водоотводных полос, организованный вывоз снега, а также очистка придомовых территорий и кровель.

Местное территориальное управление Затона уже уточняет списки проживающих и раздает жителям информационные памятки.

Как отметили специалисты, во время паводка подтоплению традиционно подвержены низменные участки и с высоким уровнем грунтовых вод, которые будут находиться под постоянным мониторингом для оперативного реагирования.