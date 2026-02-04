Власти Барнаула начали подготовку Затона к весеннему паводку
План из 11 пунктов включает очистку каналов, вывоз снега и мониторинг опасных зон
04 февраля 2026, 14:15, ИА Амител
В администрации Центрального района Барнаула утвердили план подготовки к весеннему паводку 2026 года. Особое внимание, как и в предыдущие годы, уделено микрорайону Затон, наиболее подверженному риску подтопления в период снеготаяния и половодья.
На заседании комиссии по ЧС первый заместитель главы района Юрий Сарайкин поручил до начала активного таяния снега выполнить ряд ключевых мероприятий. В их числе — своевременная очистка водоотводных каналов и нарезка дополнительных водоотводных полос, организованный вывоз снега, а также очистка придомовых территорий и кровель.
Местное территориальное управление Затона уже уточняет списки проживающих и раздает жителям информационные памятки.
Как отметили специалисты, во время паводка подтоплению традиционно подвержены низменные участки и с высоким уровнем грунтовых вод, которые будут находиться под постоянным мониторингом для оперативного реагирования.
14:18:42 04-02-2026
"Затон затопило"
смешная шутка ...
14:20:17 04-02-2026
И надо побыстрее засыпать Ковш, чтобы уж точно Затон поплыл.
15:09:33 04-02-2026
По каким-то причинам властям Барнаула нравится готовить затон к паводкам. Наверное, денег много выделяют. Иначе давно бы всех переселили. Но нет, там даже строятся.
15:27:27 04-02-2026
гость (15:09:33 04-02-2026) По каким-то причинам властям Барнаула нравится готовить зато... Есть такая тема иррациональная. Казалось бы, если есть участок земли, который затапливает на протяжении веков, то там жить не надо. Надо обнести колючей проволокой, уехать и жить там, где сухо. Но нет, одни там упорно живут в воде, другие создают комиссии всякие и организации по предотвращению, подсчету и учету.
18:02:30 04-02-2026
Гость (15:27:27 04-02-2026) Есть такая тема иррациональная. Казалось бы, если есть участ... В том то и дело, что там самая плодородная земля в Барнауле
18:06:16 04-02-2026
гость-гостю (18:02:30 04-02-2026) В том то и дело, что там самая плодородная земля в Барнауле... Базара нет, Затон - центр земледелия всей России
08:47:06 05-02-2026
гость (15:09:33 04-02-2026) По каким-то причинам властям Барнаула нравится готовить зато... Еще на учениях там бабки отбивают.
08:51:24 05-02-2026
Гость (15:27:27 04-02-2026) Есть такая тема иррациональная. Казалось бы, если есть участ... Уже неоднократно их переселяли в город, но они свои участки оставили под дачи. Может, потом зарегистрировались там и всё идет по кругу. Там еще и поликлиника есть и, может, школа.
09:21:42 05-02-2026
Гость (08:51:24 05-02-2026) Уже неоднократно их переселяли в город, но они свои участки ... Там не весь поселок затапливает. Где торит, там и не живут.