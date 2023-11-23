Виктор Томенко рассказал, будут ли в этом году строить горки на площади Сахарова

Сейчас в регионе ждут снега, чтобы начать строительство ледового городка

23 ноября 2023, 19:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Снежный городок с горками построят на площади Сахарова в Барнауле в преддверии новогодних каникул, однако высота горок, как и в 2022 году, не будет превышать трех метров. Это связано с требованием ГОСТов, которые более высокие конструкции относят к аттракционам. Такой ответ дал губернатор Виктор Томенко во время прямой линии горожанам, которые интересовались: станет ли главная площадка краевой столицы местом притяжения не только малышей, но и ребят постарше.

Глава региона напомнил, что большие горки (те, что более трех метров) подлежат обязательной сертификации и госрегистрации, а следить за их безопасностью должен оператор. Поэтому регионы строить большие ледовые горки, как это было раньше, не могут и массово отказываются от такой практики. Возвести более высокую горку могут индивидуальные предприниматели, если у них возникнет такое желание, но тогда катание с нее будет платным.