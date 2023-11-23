Виктор Томенко рассказал, будут ли в этом году строить горки на площади Сахарова
Сейчас в регионе ждут снега, чтобы начать строительство ледового городка
23 ноября 2023, 19:30, ИА Амител
Снежный городок с горками построят на площади Сахарова в Барнауле в преддверии новогодних каникул, однако высота горок, как и в 2022 году, не будет превышать трех метров. Это связано с требованием ГОСТов, которые более высокие конструкции относят к аттракционам. Такой ответ дал губернатор Виктор Томенко во время прямой линии горожанам, которые интересовались: станет ли главная площадка краевой столицы местом притяжения не только малышей, но и ребят постарше.
Глава региона напомнил, что большие горки (те, что более трех метров) подлежат обязательной сертификации и госрегистрации, а следить за их безопасностью должен оператор. Поэтому регионы строить большие ледовые горки, как это было раньше, не могут и массово отказываются от такой практики. Возвести более высокую горку могут индивидуальные предприниматели, если у них возникнет такое желание, но тогда катание с нее будет платным.
"Всякая горка, которая больше трех метров, уже становится аттракционом и к ней предъявляются соответствующие требования, чуть ли не билеты там продавай. К сожалению, таковы требования техрегламента. Поэтому уже в прошлом году мы делали горки до трех метров, но их работу тоже нужно правильно организовать. Горки в пределах этой высоты построят, если позволит погода", – сообщил Виктор Томенко.
21:42:46 23-11-2023
И кто эти дурацкие техрегламенты придумал??? Всю жизнь на нормальных горках катались с детства, а теперь нельзя строить оказывается(
06:53:37 24-11-2023
Гость (21:42:46 23-11-2023) И кто эти дурацкие техрегламенты придумал??? Всю жизнь на но... сынка какой-нибудь чинушки нос расквасил
13:51:01 24-11-2023
Гость (21:42:46 23-11-2023) И кто эти дурацкие техрегламенты придумал??? Всю жизнь на но... ты же первый развоняешься, когда сломаешься на горке этой нормальной.
21:59:16 23-11-2023
Спасибо государству, что в моем детстве, горки были гигантские и бесплатные, и никаких гостов.
08:19:31 24-11-2023
Гость (21:59:16 23-11-2023) Спасибо государству, что в моем детстве, горки были гигантск... Так и государство другое было!
22:25:20 23-11-2023
Не будет снега.
07:30:17 24-11-2023
Гость (22:25:20 23-11-2023) Не будет снега. ... Снег китайцам вместе с лесом продали)
07:31:18 24-11-2023
Совершенно напрасно. От ёлки на Сахарова кроме пробок в центре никакого более прока нет.
08:21:13 24-11-2023
Гость (07:31:18 24-11-2023) Совершенно напрасно. От ёлки на Сахарова кроме пробок в цент... Какая там пробка =) 2 машины в час ходят максимум.
09:53:49 24-11-2023
Традиционный снежный городок на Сахарова, это хорошо, вот бы еще огороженную "частную" территорию на площади национализировать и разместит там общественное пространство, хоть парк, хоть снежный городок.
15:14:05 24-11-2023
Гость (09:53:49 24-11-2023) Традиционный снежный городок на Сахарова, это хорошо, вот бы... На проспекте Социалистическом должна быть пешеходная зона. Комфорт центра Барнаула без нее невозможен. Огромная часть жилой застройки находится вне удобной 15 - 20-ти минутной пешей доступности парков, пространств без автомобилей. Чем больше люди будут задавать администрации подобные вопросы и требовать перемен, тем реальне вернуть центру города человеческий облик.
15:24:12 24-11-2023
Евгений Иваннов (15:14:05 24-11-2023) На проспекте Социалистическом должна быть пешеходная зона. ... Был такой план. От Строителей до Димитрова пешеходная зона, как перекрывают на День Победы, но планам не суждено было сбыться, уж сильно перекресток Молодежная- Соц. загружен, а ниже практически нет сквозного проезда до Партизанской.
18:35:19 24-11-2023
Сообщество пешка Соборная и сообщество Комфорт центра Барнаула созданы специально для обсуждения проблем городской среды города Барнаула. Первая посвящено пешеходной зоне на проспекте Социалистическом, а вторая для того, чтобы важная информация по городской среде из и общественному транспорту из СМИ не терялись в потоке прочей информации и были всегда легко доступны. Не поверхностный, а более глубокий вдумчивый анализ, а также опыт других городов нашей страны и зарубежья говорит однозначно о том, что пешеходные зоны не только не ухудшают ситуацию с транспортом, а являются важнейшим компонентом мер предупреждения затворных явлений в современных городах. Так что, поддерживайте, читайте, обращайтесь в администрацию. И тогда и пространств, свободных от автомобилей, парков будет больше со всеми вытекающими выгодами для здоровья людей и общества в целом, для имиджа города и его успешности. Пока что интересы администрации совпадают с интересами строительных компаний. А проспект Социалистический заслуживает стать пешеходной зоной по множеству причин.