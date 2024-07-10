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У жителей российского города из кранов течет вода с червями

В местном водоканале отвечают отписками, утверждают горожане

10 июля 2024, 09:31, ИА Амител

Вода из крана / Фото: unsplash.com
Вода из крана / Фото: unsplash.com

Жители Череповца пожаловались на червей в воде из крана, сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".

Жалобы поступили минимум из 33 домов в Индустриальном районе. При этом городской водоканал отвечает отписками, а причиной происходящего называет долгое отключение горячей воды и плохую работу управляющих компаний, которые не промыли трубы в домах и не открыли задвижки в подвалах.

В то же время в одном из домов на улице Металлургов систему промыли, но черви никуда не делись. Обнаружили нежеланную живность в своих раковинах и жители Зашекснинского района, где горячую воду на тот момент не отключали.

Люди продолжают писать на страницах чиновников и в своих соцсетях о червивой воде и призывают решить проблему.

жалобы и просьбы грязная вода

Комментарии 3

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Гость

09:39:53 10-07-2024

Пишут, жалуются, когда радоваться надо. Сразу видно- не рыбаки!

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ВВП

09:42:48 10-07-2024

Потребителей минералки предупредили о вреде здоровью Опасность несет избыток минералов в напитке рассказала врач Наталья Черемухина ---Пейте воду из крана, будете здоровы

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Гость

14:22:55 10-07-2024

Заправка для макарон по-флотски! Классику надо смотреть!

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