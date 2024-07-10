У жителей российского города из кранов течет вода с червями
В местном водоканале отвечают отписками, утверждают горожане
10 июля 2024, 09:31, ИА Амител
Жители Череповца пожаловались на червей в воде из крана, сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".
Жалобы поступили минимум из 33 домов в Индустриальном районе. При этом городской водоканал отвечает отписками, а причиной происходящего называет долгое отключение горячей воды и плохую работу управляющих компаний, которые не промыли трубы в домах и не открыли задвижки в подвалах.
В то же время в одном из домов на улице Металлургов систему промыли, но черви никуда не делись. Обнаружили нежеланную живность в своих раковинах и жители Зашекснинского района, где горячую воду на тот момент не отключали.
Люди продолжают писать на страницах чиновников и в своих соцсетях о червивой воде и призывают решить проблему.
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