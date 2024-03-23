Депутат Госдумы Лоор призвал "победить мировое зло" после теракта в "Крокусе"
Парламентарий подчеркнул, что все виновные в преступлении должны быть найдены и сурово наказаны
23 марта 2024, 10:30, ИА Амител
Депутат Госдумы от Алтайского края Иван Лоор выразил в своем Telegram-канале соболезнования родным погибших в "Крокус Сити Холле" во время теракта, произошедшего 22 марта.
"Искренние соболезнования родным погибших и пострадавших в бесчеловечном теракте в "Крокус Сити Холле". Все виновные в преступлении должны быть найдены и сурово наказаны. Только вместе, сплотившись вокруг президента, сможем победить мировое зло. Всем нам силы, мужества и стойкости в борьбе", – написал Лоор.
По последним данным, в результате теракта погибли более 60 человек. В СК РФ отметили, что количество жертв, к сожалению, может увеличиться.
Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Барнаула Вячеслав Франк также выразили соболезнования родным погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим во время теракта.
11:53:01 23-03-2024
вообще-то мировое зло - это Капитализм!!!