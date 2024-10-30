"Ученая мышь" научит. Где в Барнауле готовят к ЕГЭ без стресса?

Основатель учебного центра Алена Переломова рассказала, когда надо начинать подготовку к экзаменам и как это сделать комфортно

30 октября 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KFjxc

Руководитель учебного центра "Ученая мышь" Алена Переломова / Bussiness FM Барнаул

Экзамены в формате ЕГЭ и ОГЭ – серьезное испытание. Подготовку к нему многие начинают заранее, но даже тогда родители и ученики испытывают серьезный стресс. Можно ли сделать этот процесс легче и приятнее? Можно, уверена руководитель учебного центра "Ученая мышь" Алена Переломова. В эфире радиостанции Bussiness FM Барнаул ("Бизнес ФМ") она рассказала, как центр помогает школьникам спокойно подготовиться и идти на экзамен уверенными в себе.

– Алена, расскажите о своем центре? И почему он так называется?

– В нашем учебном центре мы помогаем школьникам с подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ по профильной математике, русскому языку, информатике, физике и литературе.

Когда придумывали название, хотели что-то необычное и запоминающееся. Идею с "Ученой мышью" предложил мой муж. Все знают, что это животное используется в науке, благодаря ему сделано множество открытий. И мне важно, что наш центр ассоциируется с чем-то значимым.

Есть тут и личное. Я очень люблю математику, когда сидела над учебниками, решала задачки, муж говорил, что я грызу гранит науки как мышь. А родители учеников теперь смеются, что их дети, приходят к нам как мышата, а потом становятся учеными.

Математика – главный предмет нашего центра. Это царица наук, она развивает логику, помогает систематизировать знания, замечать какие-то закономерности. Но это, конечно, полезно и в других предметах.

– Скажите, что стало стимулом для создания такого центра, в чем ваша миссия?

– Я сама сдавала экзамены в формате ЕГЭ в 2009 году. Помню все волнения и переживания. Мне хотелось создать такое место, где ученики получали бы не просто качественную подготовку, но и поддержку, советы. Было важно создать атмосферу, где ребятам бы хотелось получать знания. Думаю, что все так и есть: многие ученики приходят пораньше, чтобы попить у нас чай, посидеть, посмотреть какие-то книжки. У нас очень комфортно.

– Но как этого добиться, ведь десяти- и одиннадцатиклассники если не хотели учиться раньше, то теперь-то как?

– Когда рядом есть наставник, который влюблен в свой предмет, он передает это ребятам.

Важен еще и формат. У нас занятия в мини-группах. Мы заметили, что школьники более ответственны к такому формату, чем к индивидуальным урокам. Они меньше пропускают, исправно делают домашнее задание. Школьники учатся презентовать свое решение, замечать ошибки других и вместе приходить к верному ответу. Мне кажется, эти навыки в жизни очень нужны. Никто не строит дом в одиночку. Важно уметь работать в команде.

– В "Ученой мыши" готовят только к ЕГЭ и ОГЭ?

– Не только. С этого года у нас появились группы для седьмых и восьмых классов по математике, с ними мы идем по школьной программе.

Что же касается старших классов, то подготовка тоже шире. Да, наша программа построена с учетом кодификатора ФИПИ. Когда мы готовимся к экзаменам, то проходим все темы. Однако ученики отмечают, что оценки в школе тоже становятся лучше, потому что математика на экзамене и математика в школе – это не разные предметы. У нас может отличаться порядок тем от школьных, но мы все равно пройдем все, что нужно.

– В чем главное преимущество вашего центра?

– Это, конечно, наши преподаватели. У нас есть эксперты по математике, русскому языку, литературе и физике. Преподаватели, которые каждый год проверяют реальные работы и знают все нюансы написания задания, все критерии. А еще наши педагоги очень любят свои предметы, пытаются передать эту любовь детям. И, мне кажется, нам удается. Это подтверждают наши высокие результаты.

– За время работы центра у вас были стобалльники?

– Да, в 2022 году наша ученица получила 100 баллов по русскому языку. В этом году самый высокий результат в нашем центре – 98 баллов по профильной математике.

Результат – это всегда совместная заслуга ученика, учителя и родителя. Учитель подбирает материал. Ученики его учат, отрабатывают дома, а родители это контролируют и поддерживают.

– Вы второй год становитесь номинантом премии "Народный знак качества". Значит, вас знают и вас любят. Как вы этого достигли?

– Говорят, что работа должна быть как хобби. И для меня это действительно так. Занятие – любимая часть дня, я всегда открыта для людей.

И думаю, ученики и родители чувствуют. Я регулярно получаю много сообщений с благодарностью, что с нашей помощью получилось пережить этот сложный 11-й класс, поступить в вуз мечты.

Учебный центр "Ученая мышь" вошел в шорт-лист премии "Народный знак качества" в 2024 году в номинации "Центр дополнительного образования года". Поддержите компанию и помогите ей победить, для этого переходите на сайт народныйзнаккачества.рф и голосуйте за "Ученую мышь".

– Алена, правда, что вы со своими подопечными тоже сдаете ЕГЭ?

– Да, как выпускник прошлых лет я несколько раз сдавала ЕГЭ по профильной математике и информатике. Мне было интересно показать ученикам, что высокие баллы – это реально. Но главное – почувствовать атмосферу экзамена изнутри. Как проходить в пункт проведения экзамена, как попросить дополнительный бланк, что делать, когда нужно выйти. И я рассказываю это ученикам, мне кажется, это важно во время подготовки. Ведь пугает нас неизвестность, а когда мы знаем весь процесс, то и сдавать экзамен будет легче.

И, кстати, я не одна такая. Знаю, что экзамены сдают и люди лет на 20 меня старше. Многие взрослые приходят, может быть, они собираются поступать в университет или точно так же проверяют свои силы.

– Дайте совет: когда нужно начинать подготовку к экзаменам?

– Я всегда люблю спрашивать своих учеников, какие советы они могут дать ребятам, которым только предстоит эта подготовка. И вот что сказала наша стобалльница. Все 11 лет в школе она честно училась. Делала каждое домашнее задание, даже если надо было всего лишь повторить. И так по всем предметам. Очень крутой совет – учиться каждый день. И потом не придется как-то специально готовиться к экзаменам.

Но будем реалистами – таких учеников очень мало. Я считаю, что подготовку лучше начинать с 10-го класса. Выбрать один или два предмета, чтобы в комфортном спокойном темпе все проходить. В 11-м классе очень сложно будет впихнуть в свое расписание подготовку к трем-четырем предметам с нуля.

А если речь идет об ОГЭ, то начинать можно уже в августе, перед 9-м классом. За два месяца лета дети достаточно отдохнули, и занятия в августе помогают включиться в учебный процесс.

"Ученая мышь"

Адрес: Барнаул, ул. Молодежная, 32​, 1 этаж

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"ВКонтакте"ИП Переломова А. А.

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