Циклические периоды гибели и восстановления могут повторяться чаще из-за изменения климата

25 мая 2026, 19:04, ИА Амител

Сибирские леса / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Исследователи Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН выяснили, что массовое усыхание пихтовых лесов связано не с деятельностью короедов, а с засухами и хроническим недостатком влаги. Эти условия ослабляют деревья, делая их более подверженными нападению вредителей и способствуя росту их популяции, сообщила пресс-служба центра для "Газеты.ru".

Первые тревожные сигналы о состоянии лесов появились в 1970-х годах, когда участились засухи. Особенно разрушительной стала экстремальная засуха 2012 года.

«Пихта, которую называют "деревом туманов", требует много влаги и высокой влажности для нормального роста. Длительное отсутствие воды снижает ее защитные свойства, делая ее уязвимой для насекомых», — отметили ученые.

Увеличение численности уссурийского полиграфа стало следствием ослабления лесов, а не его причиной. С 2013 по 2018 год этот вредитель уничтожил более полумиллиона гектаров пихтовых лесов, а в национальном парке "Красноярские Столбы" погибло до 75% взрослых деревьев.

«Потепление, засухи и ослабление деревьев способствовали распространению уссурийского полиграфа, который ранее обитал только на Дальнем Востоке, а теперь стал опасным вредителем для сибирских лесов», — отметил кандидат биологических наук Денис Демидко из Института леса имени Сукачева.

Ученые подчеркивают, что пихта пока не находится на грани исчезновения. На пострадавших участках активно растут молодые деревья, от трех до десяти тысяч на гектар.

«При улучшении условий увлажнения пихта может восстанавливаться. Однако прогнозы климатологов указывают на рост числа засух в будущем, что приведет к циклическому процессу гибели и восстановления лесов в текущем столетии», — заявил Вячеслав Харук, доктор биологических наук и главный научный сотрудник Института леса имени Сукачева.

Пихтовые леса Южной Сибири важны как индикаторы климатических изменений, помогая отслеживать глобальные трансформации в таежных экосистемах.