Экс-депутат АКЗС Бушков получил условный срок за незаконную рубку леса

Также его оштрафовали на 500 тысяч рублей и в течение трех лет запретили заниматься заготовкой древесины

27 августа 2025, 16:15, ИА Амител

Николай Бушков / Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

В Черепановском районном суде Новосибирской области закончили рассматривать уголовное дело о незаконной вырубке леса и сбыте древесины. Виновными признали должностных лиц ООО "Алтай-Форест": гендиректора и бывшего депутата АКЗС Николая Бушкова, его заместителя и мастера Ларичихинского производственного участка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и группой лиц по предварительному сговору") и ч. 3 ст. 191.1 УК РФ ("Хранение, перевозка, переработка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и лицом с использованием своего служебного положения")», – сказано в публикации.

По данным следствия и суда, еще в 2008 году "Алтай-Форест" получил в аренду лесной участок площадью более 108 тыс. га в Тальменском районе. В 2019 году Бушков решил провести незаконную рубку леса в объемах больше разрешенного и с нарушениями породного состава. С августа по октябрь 2019 года он незаконно заготавливал сосну, березу, осину и лиственницу вместе с подчиненными. В итоге он нанес ущерб лесному фонду на сумму около 7,5 млн рублей. Также все обвиняются в незаконном хранении, перевозке и переработке древесины.

Кроме того, с мая 2019 по декабрь 2020 года сотрудники "Алтай-Фореста" хранили, перевозили и перерабатывали незаконно заготовленную древесину. Ущерб от их действий оценили на общую сумму около 900 тысяч рублей.

После возбуждения уголовного дела Николай Бушков пытался скрыться за пределами Алтайского края, однако правоохранители задержали его и отправили под стражу. Его подчиненные признали свою вину и дали показания. Сначала дело рассматривалось в Октябрьском суде Барнаула, однако затем его перенесли в Черепановский районный суд по просьбе адвоката.

У Бушкова арестовали имущество на общую сумму более 16,5 миллиона рублей и 9,5 тысячи долларов. У его заместителя – на 5,8 млн рублей.

Гендиректору "Алтай-Фореста" назначили наказание в виде условного лишения свободы на четыре года и шесть месяцев. Кроме того, его оштрафовали на 500 тысяч рублей, а также запретили заниматься заготовкой леса в течение трех лет.