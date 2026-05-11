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В Алтайском крае за "черными лесорубами" начали следить из космоса

В ряде регионов подобная практика существует с 2022 года

11 мая 2026, 15:32, ИА Амител

Лес / Фото: amic.ru
Лес / Фото: amic.ru

В 2026 году лесничества Алтайского края будут охранять леса от незаконных рубок из космоса, сообщили в региональном Минприроды.

Как рассказали в ведомстве, это стало возможным после обращения краевого Минприроды в Рослесхоз, по результатам которого федеральное ведомство включило Алтайский край в перечень регионов для непрерывного космомониторинга. «Работа уже началась», — подчеркнули в министерстве.

«Теперь информацию о состоянии земной поверхности лесного фонда специалисты будут непрерывно получать с космических аппаратов. Это поможет отслеживать природные процессы, стихийные бедствия, а также изменения, вызванные деятельностью человека, в первую очередь — незаконные рубки. Как только на территории лесов выявляются изменения, предположительно связанные с нарушениями, на лесном участке мгновенно осуществляется натурная проверка», — пояснили в Минприроды.

В ряде российских регионов подобная практика существует с 2022 года. Среди субъектов, в которых велось наблюдение: Татарстан, Рязанская, Ленинградская, Челябинская области и другие. Нелегальные заготовки в них снизились в несколько раз — этому, по мнению специалистов, способствует космомониторинг и анализ данных на основе ИИ.

В министерстве отмечают, что использование современных технологий в борьбе с незаконными рубками в алтайских лесах "положительно повлияет на снижение количества фактов и объемов незаконно заготовленной древесины".

Алтайский край Экология природа
       

Комментарии 9

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Гость

15:43:20 11-05-2026

Проверка установила, что лес спилили и вывезли. Расходимся.

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Кость

16:17:27 11-05-2026

Че там мониторить.. Варварски все леса уничтожили

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Читатель

16:51:24 11-05-2026

Отслеживать уже нечего. Законные лесорубы уже все вырубили.

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Гость

17:00:15 11-05-2026

Минприроды теперь не сможет заявить, что не в курсе незаконных рубок?

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Гость

17:08:40 11-05-2026

Нам бы за белыми лесорубами присмотреть по внимательнее!?...
Кажысь белые... поопаснее будут...!?

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Гость

06:25:44 12-05-2026

Гость (17:08:40 11-05-2026) Нам бы за белыми лесорубами присмотреть по внимательнее!?...... китайским партнерам очень нужен дешевый лес в обмен на бусики

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Гость

16:35:05 12-05-2026

Гость (06:25:44 12-05-2026) китайским партнерам очень нужен дешевый лес в обмен на бусик... А планету эти партнеры запасную себе выменяли уже? Или думают экосистема не едина и ей есть дело до гос.границ?

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Гость

20:15:26 11-05-2026

Карлин и так все леса уже повырубил. А из космоса лучше за СВО следите, нашим в помощь.

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Musik

21:56:45 11-05-2026

Наши долго сопротивлялись, но вот сдались - и тепериче можно грибников штрафовать.

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