В Алтайском крае за "черными лесорубами" начали следить из космоса

В ряде регионов подобная практика существует с 2022 года

11 мая 2026, 15:32, ИА Амител

Лес / Фото: amic.ru

В 2026 году лесничества Алтайского края будут охранять леса от незаконных рубок из космоса, сообщили в региональном Минприроды.

Как рассказали в ведомстве, это стало возможным после обращения краевого Минприроды в Рослесхоз, по результатам которого федеральное ведомство включило Алтайский край в перечень регионов для непрерывного космомониторинга. «Работа уже началась», — подчеркнули в министерстве.

«Теперь информацию о состоянии земной поверхности лесного фонда специалисты будут непрерывно получать с космических аппаратов. Это поможет отслеживать природные процессы, стихийные бедствия, а также изменения, вызванные деятельностью человека, в первую очередь — незаконные рубки. Как только на территории лесов выявляются изменения, предположительно связанные с нарушениями, на лесном участке мгновенно осуществляется натурная проверка», — пояснили в Минприроды.

В ряде российских регионов подобная практика существует с 2022 года. Среди субъектов, в которых велось наблюдение: Татарстан, Рязанская, Ленинградская, Челябинская области и другие. Нелегальные заготовки в них снизились в несколько раз — этому, по мнению специалистов, способствует космомониторинг и анализ данных на основе ИИ.

В министерстве отмечают, что использование современных технологий в борьбе с незаконными рубками в алтайских лесах "положительно повлияет на снижение количества фактов и объемов незаконно заготовленной древесины".