В Алтайском крае за "черными лесорубами" начали следить из космоса
В ряде регионов подобная практика существует с 2022 года
11 мая 2026, 15:32, ИА Амител
В 2026 году лесничества Алтайского края будут охранять леса от незаконных рубок из космоса, сообщили в региональном Минприроды.
Как рассказали в ведомстве, это стало возможным после обращения краевого Минприроды в Рослесхоз, по результатам которого федеральное ведомство включило Алтайский край в перечень регионов для непрерывного космомониторинга. «Работа уже началась», — подчеркнули в министерстве.
«Теперь информацию о состоянии земной поверхности лесного фонда специалисты будут непрерывно получать с космических аппаратов. Это поможет отслеживать природные процессы, стихийные бедствия, а также изменения, вызванные деятельностью человека, в первую очередь — незаконные рубки. Как только на территории лесов выявляются изменения, предположительно связанные с нарушениями, на лесном участке мгновенно осуществляется натурная проверка», — пояснили в Минприроды.
В ряде российских регионов подобная практика существует с 2022 года. Среди субъектов, в которых велось наблюдение: Татарстан, Рязанская, Ленинградская, Челябинская области и другие. Нелегальные заготовки в них снизились в несколько раз — этому, по мнению специалистов, способствует космомониторинг и анализ данных на основе ИИ.
В министерстве отмечают, что использование современных технологий в борьбе с незаконными рубками в алтайских лесах "положительно повлияет на снижение количества фактов и объемов незаконно заготовленной древесины".
15:43:20 11-05-2026
Проверка установила, что лес спилили и вывезли. Расходимся.
16:17:27 11-05-2026
Че там мониторить.. Варварски все леса уничтожили
16:51:24 11-05-2026
Отслеживать уже нечего. Законные лесорубы уже все вырубили.
17:00:15 11-05-2026
Минприроды теперь не сможет заявить, что не в курсе незаконных рубок?
17:08:40 11-05-2026
Нам бы за белыми лесорубами присмотреть по внимательнее!?...
Кажысь белые... поопаснее будут...!?
06:25:44 12-05-2026
Гость (17:08:40 11-05-2026) Нам бы за белыми лесорубами присмотреть по внимательнее!?...... китайским партнерам очень нужен дешевый лес в обмен на бусики
16:35:05 12-05-2026
Гость (06:25:44 12-05-2026) китайским партнерам очень нужен дешевый лес в обмен на бусик... А планету эти партнеры запасную себе выменяли уже? Или думают экосистема не едина и ей есть дело до гос.границ?
20:15:26 11-05-2026
Карлин и так все леса уже повырубил. А из космоса лучше за СВО следите, нашим в помощь.
21:56:45 11-05-2026
Наши долго сопротивлялись, но вот сдались - и тепериче можно грибников штрафовать.