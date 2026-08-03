Супер-Эль-Ниньо отличается от обычного сильного Эль-Ниньо рядом особенностей

03 августа 2026, 11:16, ИА Амител

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Эль-Ниньо 2026 года, вероятнее всего, окажется сильным, однако не перерастет в супер-Эль-Ниньо. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал профессор отделения компьютерных наук и инженерии Университета Айдзу Саджи Хамид.

«Было бы уместно назвать его сильным Эль-Ниньо… Я провел быстрый анализ доступных данных за 2026 год и достаточно уверен в своем мнении, что Эль-Ниньо 2026 года не перерастет в супер-Эль-Ниньо», — заявил ученый.

Эль-Ниньо — это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается выше нормы. Такие изменения могут вызывать масштабные климатические последствия: засухи в одних регионах и наводнения — в других.

По словам Хамида, супер-Эль-Ниньо отличается от обычного сильного Эль-Ниньо рядом особенностей.

«Супер-Эль-Ниньо — это не просто очень сильное Эль-Ниньо. У супер-Эль-Ниньо есть ряд характеристик, которые не проявляются у сильных или очень сильных Эль-Ниньо», — пояснил эксперт.

Одной из таких особенностей он назвал аномально сильные осадки в восточной части Тихого океана.

«Это вызывает необычные наводнения от Перу до Калифорнии — в регионах, где обычно не бывает хороших дождей», — отметил профессор.

Хамид также подчеркнул, что в СМИ сильные эпизоды Эль-Ниньо иногда называют "Годзилла-Эль-Ниньо", однако подобные определения не означают, что речь идет именно о супер-Эль-Ниньо.

По словам ученого, важным условием формирования супер-Эль-Ниньо является развитие положительного индоокеанского диполя — колебаний температуры поверхности воды в разных частях Индийского океана. Именно его, как считает эксперт, в этом году не наблюдается.