Дождливая жара и жаркие дожди. Какая погода будет в августе на Алтае
Прогноз для последнего месяца лета не самый удивительный: будет и солнечно, и пасмурно. Почти осень
23 июля 2026, 16:35, ИА Амител
Август порадует жителей Алтайского края разнообразной погодой: будет и пасмурно, и дождливо, и облачно, и солнечно — как говорится, на любой вкус. При этом аномальная жара, которая держалась в регионе почти два месяца, если и спадет, то ненамного. Во всяком случае, в первую декаду месяца. Об этом говорят данные популярных сервисов Gismeteo и "Яндекс.Погода".
Gismeteo
В первые дни месяца — с 1 по 7 августа — ожидаются дожди, ливни и грозы. При этом будет жарко: столбики термометров покажут +26...+28 градусов. Так что духота обеспечена.
К середине августа температура упадет до +23 градусов и продолжит постепенно снижаться. Что, впрочем, неудивительно — лето будет подходить к своему завершению.
Середина месяца, если верить прогнозу, пройдет без дождей, а вот после 20 августа тучи вернутся.
"Яндекс.Погода"
Этот прогноз отличается от предыдущего в части дождливых и солнечных дней. Причем отличается очень сильно, что бывает довольно редко.
К примеру, дождей в начале августа почти не будет, зато периодически они ожидаются после 10-го числа. Да и солнечных дней будет гораздо больше, чем в предыдущем прогнозе.
Впрочем, это всего лишь долгосрочный сценарий, так что все может измениться. И как оно будет на самом деле — точно станет известно ближе к конкретной дате.
16:54:58 23-07-2026
смотрите за циклонами - с этого года климат начинает работать по новому. Гольфстрим встает и течение идет на Кольский полуостров и по севмор пути. Потепление севера дает ровную жару круглогодично и большую влажность а за уралом в европе сша и прочим атлантам - арктический холод. В Лондоне теперь станет холоднее чем в Якутске
отсюда вывод -август будет дождливым но жара как была так и будет до сентября октября а потом плано похолодает и зима будет плюсовой. Если в январе 2027 года будет минус и снег я удивлюсь. Скорее всего дождь и плюс
А через 10 лет когда Гольфстрим подохнет у нас будет лето круглый год и бананы будут расти и финики. А зима это будет сезон теплых дождей. А вот европа она будет тундрой с вечной мерзлотой и морозом в 68 градусов
17:21:58 23-07-2026
майор (16:54:58 23-07-2026) смотрите за циклонами - с этого года климат начинает работат... Утренний прием пропустил? Таблетки не пил.
18:52:33 23-07-2026
майор (16:54:58 23-07-2026) смотрите за циклонами - с этого года климат начинает работат...
товарищ, Майор.
Тени на ЗаХаДум вернулись.
у них уничтожитель планет имеется.
подумайте об этом, на досуге.
08:17:28 24-07-2026
майор (16:54:58 23-07-2026) смотрите за циклонами - с этого года климат начинает работат... галопиредол забыл принять, болезный?
17:38:43 23-07-2026
за уралом в европе сша и прочим атлантам.©-
ИИ майор перегрелся дождливо.
00:30:40 24-07-2026
майор (16:54:58 23-07-2026) смотрите за циклонами - с этого года климат начинает работат... Крутой, однако синоптик...вы майор, наверно получили очень сильный солнечный удар 🤣🤣🤣
08:10:08 24-07-2026
Хотелось бы выращивать финики..репу мы уже выращиваем))
21:19:42 24-07-2026
Репу чешим