Прогноз для последнего месяца лета не самый удивительный: будет и солнечно, и пасмурно. Почти осень

23 июля 2026, 16:35, ИА Амител

Жара и дождь / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Август порадует жителей Алтайского края разнообразной погодой: будет и пасмурно, и дождливо, и облачно, и солнечно — как говорится, на любой вкус. При этом аномальная жара, которая держалась в регионе почти два месяца, если и спадет, то ненамного. Во всяком случае, в первую декаду месяца. Об этом говорят данные популярных сервисов Gismeteo и "Яндекс.Погода".

Gismeteo

В первые дни месяца — с 1 по 7 августа — ожидаются дожди, ливни и грозы. При этом будет жарко: столбики термометров покажут +26...+28 градусов. Так что духота обеспечена.

К середине августа температура упадет до +23 градусов и продолжит постепенно снижаться. Что, впрочем, неудивительно — лето будет подходить к своему завершению.

Середина месяца, если верить прогнозу, пройдет без дождей, а вот после 20 августа тучи вернутся.

"Яндекс.Погода"

Этот прогноз отличается от предыдущего в части дождливых и солнечных дней. Причем отличается очень сильно, что бывает довольно редко.

К примеру, дождей в начале августа почти не будет, зато периодически они ожидаются после 10-го числа. Да и солнечных дней будет гораздо больше, чем в предыдущем прогнозе.

Впрочем, это всего лишь долгосрочный сценарий, так что все может измениться. И как оно будет на самом деле — точно станет известно ближе к конкретной дате.