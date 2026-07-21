Умер актер Дмитрий Поднозов после долгой борьбы с онкозаболеванием

За свою карьеру он снялся более чем в 200 проектах

21 июля 2026, 22:17, ИА Амител

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Ушел из жизни актер театра и кино Дмитрий Поднозов, сообщили в петербургском театре "Особняк", основателем и художественным руководителем которого был артист.

«Все мы знаем, что он был выдающимся артистом. А еще он был по-настоящему большим человеком. Человеком, которого всегда можно было попросить о помощи, на которого можно опереться. Человеком, который до последнего вел театр и нас всех за собой», — написали в соцсетях учреждения.

В театре отметили, что Дмитрий Поднозов в последние полгода жизни боролся с онкологическим заболеванием. О дате и времени прощания станет известно позже.

Об артисте

Дмитрий Викторович родился в Ленинграде 17 декабря 1961 года. В 1984 году окончил ЛГИТМиК (ныне РГИСИ), мастерскую Рубена Агамирзяна. Будучи одним из создателей театра "Особняк", он долгие годы определял его творческое лицо как режиссер и ведущий актер. Среди знаковых постановок с его участием — "Кроткая" по Ф. Достоевскому, философская работа "Так говорил Заратустра" и спектакль "Барьер", удостоенный премии "Золотой софит".

Параллельно с театром Поднозов активно снимался в кино и сериалах. Широкая аудитория знает его по ролям в проектах "Мажор", "Тайны следствия", "Чернобыль" и "Тест на беременность".

За свою карьеру снялся более чем в 200 проектах, среди них — "Духless 2", "Карамора" и "Ледокол".