Стало известно, где похоронят вдову основателя программы "КВН"
Светлана Маслякова скончалась в 78 лет
18 июля 2026, 18:30, ИА Амител
На 79-м году жизни скончалась режиссер и главный редактор КВН ТВ Светлана Маслякова. Где ее похоронят, aif.ru сообщили в пресс-службе "Клуба веселых и находчивых".
«С большой долей вероятности Светлану Маслякову похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с Александром Масляковым. Окончательное решение по этому вопросу и точной дате похорон примет семья», — отметили в пресс-службе.
Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что смерть Светланы Масляковой наступила скоропостижно. По его словам, причиной стали возрастные проблемы со здоровьем, которые привели к остановке сердца.
О Светлане Масляковой
Светлана Маслякова более 50 лет была режиссером программы "КВН". Ее супруг, основатель проекта Александр Масляков, умер 8 сентября 2024 года.
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