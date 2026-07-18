Светлана Маслякова скончалась в 78 лет

18 июля 2026, 18:30, ИА Амител

Свеча, память / Фото: Сгенерировано Midjourney / amic.ru

На 79-м году жизни скончалась режиссер и главный редактор КВН ТВ Светлана Маслякова. Где ее похоронят, aif.ru сообщили в пресс-службе "Клуба веселых и находчивых".

«С большой долей вероятности Светлану Маслякову похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с Александром Масляковым. Окончательное решение по этому вопросу и точной дате похорон примет семья», — отметили в пресс-службе.

Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что смерть Светланы Масляковой наступила скоропостижно. По его словам, причиной стали возрастные проблемы со здоровьем, которые привели к остановке сердца.

О Светлане Масляковой

Светлана Маслякова более 50 лет была режиссером программы "КВН". Ее супруг, основатель проекта Александр Масляков, умер 8 сентября 2024 года.