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В барнаульском автовокзале умер новосибирский музыкант Александр Церпята

Он приезжал в Барнаул на детский конкурс в качестве жюри

03 марта 2025, 08:00, ИА Амител

Александр Церпята / Фото: страница музыканта во "ВКонтакте"
Александр Церпята / Фото: страница музыканта во "ВКонтакте"

Новосибирский музыкант, основатель и руководитель эстрадной студии "Азбука Хит" Александр Церпята ушел из жизни вечером 1 марта. Об этом НГС рассказала его сестра.

По ее словам, Александр ездил в Барнаул на детский конкурс в качестве жюри.

"Ему стало плохо в барнаульском автовокзале, когда он собирался ехать домой", – рассказала сестра музыканта.

Точная причина смерти пока неизвестна. 3 марта тело музыканта планируют привезти в Новосибирск. Прощание, предположительно, состоится 5 марта.

Александр Церпята родился 20 августа 1969 года в Академгородке. Он был композитором, поэтом, певцом, музыкальным продюсером, основателем эстрадной студии "Азбука Хит" и автором более 300 песен. Музыкант написал саундтреки к сериалу "ДМБ", а его проект "Папины дети" вышел в финал Детского Евровидения.

Барнаул Новосибирская область музыка утраты Сибирь

Комментарии 5

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Гость

08:57:17 03-03-2025

Очередные пенсионные отчисления пойдут в пользу государства. На то и был расчет собственно.

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Гость

13:27:11 03-03-2025

Гость (08:57:17 03-03-2025) Очередные пенсионные отчисления пойдут в пользу государства.... ты дурак? человек умер вообще-то, светлая память

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Гость

09:22:06 03-03-2025

От нашего автовокзала это не удивительно. Там по уровню сервиса помирать должны ежедневно.

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Афиноген

09:28:24 03-03-2025

А нам свистят ,что мы живём всё дольше и дольше.

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Гость

12:37:41 03-03-2025

Афиноген (09:28:24 03-03-2025) А нам свистят ,что мы живём всё дольше и дольше.... ]
Жители барнаульского поселка Черницк сильно обеспокоились размерами кладбища, которое растет буквально на глазах. Это из 2018 года. А сегодня кладбище ( которое у нас не одно) чуть меньше по площади Барнаула 1938 года. Круто.Да?

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