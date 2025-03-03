В барнаульском автовокзале умер новосибирский музыкант Александр Церпята

Он приезжал в Барнаул на детский конкурс в качестве жюри

03 марта 2025, 08:00, ИА Амител

Александр Церпята / Фото: страница музыканта во "ВКонтакте"

Новосибирский музыкант, основатель и руководитель эстрадной студии "Азбука Хит" Александр Церпята ушел из жизни вечером 1 марта. Об этом НГС рассказала его сестра.

По ее словам, Александр ездил в Барнаул на детский конкурс в качестве жюри.

"Ему стало плохо в барнаульском автовокзале, когда он собирался ехать домой", – рассказала сестра музыканта.

Точная причина смерти пока неизвестна. 3 марта тело музыканта планируют привезти в Новосибирск. Прощание, предположительно, состоится 5 марта.

Александр Церпята родился 20 августа 1969 года в Академгородке. Он был композитором, поэтом, певцом, музыкальным продюсером, основателем эстрадной студии "Азбука Хит" и автором более 300 песен. Музыкант написал саундтреки к сериалу "ДМБ", а его проект "Папины дети" вышел в финал Детского Евровидения.