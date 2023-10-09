Умер профессор АГМУ Евгений Буевич
Ему был 81 год
09 октября 2023, 11:15, ИА Амител
В возрасте 81 года скончался доктор медицинских наук, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ) Евгений Буевич, сообщили в пресс-службе вуза.
Ученого не стало 7 октября. Причина смерти не уточняется. Прощание состоится 10 октября на ул. Аносова, 8 в зале № 2 с 13:30 до 15:00.
"Светлая память о Евгении Ивановиче Буевич – талантливом ученом, замечательном клиницисте, ярком педагоге и мудром наставнике – останется в сердцах тех, кто работал, общался с ним, всех тех, кто считает его своим учителем", – говорится в сообщении.
Евгений Иванович Буевич родился в 1941 году. Окончил Алтайский государственный медицинский институт в 1965-м.
За годы профессиональной деятельности опубликовал больше 260 статей и три монографии, был редактором трех сборников научных трудов и свыше 40 учебно-методических пособий. Также под его руководством защищены три докторские и восемь кандидатских диссертаций.
С 1997 по 2017 год работал заведующим кафедрой пропедевтики внутренних болезней, до самой смерти являлся профессором этой же кафедры.
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