Умер профессор АГМУ Евгений Буевич

Ему был 81 год

09 октября 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: zdravalt.ru

В возрасте 81 года скончался доктор медицинских наук, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ) Евгений Буевич, сообщили в пресс-службе вуза.

Ученого не стало 7 октября. Причина смерти не уточняется. Прощание состоится 10 октября на ул. Аносова, 8 в зале № 2 с 13:30 до 15:00.

"Светлая память о Евгении Ивановиче Буевич – талантливом ученом, замечательном клиницисте, ярком педагоге и мудром наставнике – останется в сердцах тех, кто работал, общался с ним, всех тех, кто считает его своим учителем", – говорится в сообщении.

Евгений Иванович Буевич родился в 1941 году. Окончил Алтайский государственный медицинский институт в 1965-м.

За годы профессиональной деятельности опубликовал больше 260 статей и три монографии, был редактором трех сборников научных трудов и свыше 40 учебно-методических пособий. Также под его руководством защищены три докторские и восемь кандидатских диссертаций.

С 1997 по 2017 год работал заведующим кафедрой пропедевтики внутренних болезней, до самой смерти являлся профессором этой же кафедры.