Управляющие компании начнут принимать обращения через "Макс" с 1 сентября
Все сообщения и ответы будут фиксироваться в цифровом формате
03 июля 2026, 07:48, ИА Амител
С 1 сентября 2026 года у жителей многоквартирных домов появится возможность обращаться в управляющие компании через национальный мессенджер "Макс". Новый сервис позволит записаться на личный прием и направить обращения по вопросам содержания и управления домом. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
По его словам, через мессенджер жильцы смогут записываться на прием в управляющую компанию, а также направлять запросы и обращения. Все сообщения и ответы будут фиксироваться в цифровом формате.
Как отметил парламентарий, нововведение должно упростить взаимодействие граждан с управляющими организациями. Жителям больше не придется искать контактные данные компании, дозваниваться в офис или лично приходить для решения бытовых вопросов.
При этом депутат подчеркнул, что новый сервис станет дополнительным, а не единственным способом связи с управляющими организациями. По-прежнему будут доступны личный прием граждан, телефонные звонки, письменные обращения и другие действующие каналы взаимодействия.
08:21:59 03-07-2026
Обращения, заявления подаются в письменном виде.
13:56:33 03-07-2026
Вежливый Человек (08:21:59 03-07-2026) Обращения, заявления подаются в письменном виде.... Не только, в ФЗ-59фз внесены изменения. Теперь заявления и жалобы считаются официально направленными на рассмотрение, если они поданы через государственные цифровые платформы Госуслуги, ГИС ЖКХ, Платформа обратной связи, имеющие функцию идентификации (авторизации) автора обращения (посредством Госуслуг).
08:45:04 03-07-2026
Очнулись, уже год как принимают...Смех да и только...
11:29:36 03-07-2026
еще в городе бы работали Управляющие компании, они только и собирают деньги. Вероятно районные и городские чиновники этого не видят, а надзорные органы вместе с инспекцией предпочитают на все закрывать глаза... Есть вообще работающие УК в городе?