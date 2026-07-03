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Управляющие компании начнут принимать обращения через "Макс" с 1 сентября

Все сообщения и ответы будут фиксироваться в цифровом формате

03 июля 2026, 07:48, ИА Амител

Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Телефон / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

С 1 сентября 2026 года у жителей многоквартирных домов появится возможность обращаться в управляющие компании через национальный мессенджер "Макс". Новый сервис позволит записаться на личный прием и направить обращения по вопросам содержания и управления домом. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По его словам, через мессенджер жильцы смогут записываться на прием в управляющую компанию, а также направлять запросы и обращения. Все сообщения и ответы будут фиксироваться в цифровом формате.

Как отметил парламентарий, нововведение должно упростить взаимодействие граждан с управляющими организациями. Жителям больше не придется искать контактные данные компании, дозваниваться в офис или лично приходить для решения бытовых вопросов.

При этом депутат подчеркнул, что новый сервис станет дополнительным, а не единственным способом связи с управляющими организациями. По-прежнему будут доступны личный прием граждан, телефонные звонки, письменные обращения и другие действующие каналы взаимодействия.

Россия мессенджеры
       

Комментарии 4

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Вежливый Человек

08:21:59 03-07-2026

Обращения, заявления подаются в письменном виде.

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Гость

13:56:33 03-07-2026

Вежливый Человек (08:21:59 03-07-2026) Обращения, заявления подаются в письменном виде.... Не только, в ФЗ-59фз внесены изменения. Теперь заявления и жалобы считаются официально направленными на рассмотрение, если они поданы через государственные цифровые платформы Госуслуги, ГИС ЖКХ, Платформа обратной связи, имеющие функцию идентификации (авторизации) автора обращения (посредством Госуслуг).

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андрей

08:45:04 03-07-2026

Очнулись, уже год как принимают...Смех да и только...

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Гость

11:29:36 03-07-2026

еще в городе бы работали Управляющие компании, они только и собирают деньги. Вероятно районные и городские чиновники этого не видят, а надзорные органы вместе с инспекцией предпочитают на все закрывать глаза... Есть вообще работающие УК в городе?

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