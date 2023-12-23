В Алма-Ате автобус врезался в толпу пешеходов

ДТП случилось из-за буйного пассажира, который нокаутировал женщину-водителя

23 декабря 2023, 10:35, ИА Амител

Кадр: соцсети

Три человека погибли, еще четверо госпитализированы после того, как пассажирский автобус въехал в толпу людей в Алма-Ате. Об этом сообщает Almaty.tv.

ДТП случилось 22 декабря в 18:15. Пассажир автобуса № 47 во время конфликта нокаутировал женщину-водителя, в итоге неуправляемая многотонная машина сбила людей возле остановки и протаранила четыре автомобиля.

В результате аварии три человека скончались до приезда скорой, еще четверо госпитализированы. Среди них 15-летний подросток с переломом стопы и 36-летняя водитель автобуса с закрытой черепно-мозговой травмой.

Виновника произошедшего задержали и отправили в СИЗО. В отношении него зарегистрировали уголовное дело по статьям о хулиганстве и нарушении правил безопасности на транспорте, повлекшем смерть двух и более лиц.