В Алтайском крае 8 июля перекроют три участка дорог из-за проезда военных колонн
Ограничения будут действовать с обеда до ночи
08 июля 2024, 13:15, ИА Амител
Военная колонна / Фото: eng.mil.ru
В Алтайском крае из-за проезда военных колонн перекроют три участка дорог 8 июля, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Ограничения будут действовать:
- с 14:30 до 17:30 по маршруту н. п. Бобровка (полевая позиция) – автодорога Фирсово – Рассказиха – н.п. Рассказиха (полевая позиция);
- с 20:30 до 23:30 по маршруту н.п. Бобровка (полевая позиция) – автодорога Фирсово – Рассказиха – н.п. Лесной (полевая позиция);
- с 20:30 до 23:30 по маршруту аэродром Лесной (полевая позиция) – автодорога Фирсово – Рассказиха – н.п. Фирсово (полевая позиция).
Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения колонн могут быть изменены.
14:04:21 08-07-2024
Закрыли в 13:37. На 53 минуты раньше