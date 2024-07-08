В Алтайском крае 8 июля перекроют три участка дорог из-за проезда военных колонн

Ограничения будут действовать с обеда до ночи

08 июля 2024, 13:15, ИА Амител

Военная колонна / Фото: eng.mil.ru

В Алтайском крае из-за проезда военных колонн перекроют три участка дорог 8 июля, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Ограничения будут действовать:

с 14:30 до 17:30 по маршруту н. п. Бобровка (полевая позиция) – автодорога Фирсово – Рассказиха – н.п. Рассказиха (полевая позиция);

с 20:30 до 23:30 по маршруту н.п. Бобровка (полевая позиция) – автодорога Фирсово – Рассказиха – н.п. Лесной (полевая позиция);

с 20:30 до 23:30 по маршруту аэродром Лесной (полевая позиция) – автодорога Фирсово – Рассказиха – н.п. Фирсово (полевая позиция).

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения колонн могут быть изменены.