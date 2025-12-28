В Алтайском крае грузовой поезд насмерть сбил пенсионерку, переходившую пути

Локомотивная бригада применила экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось

28 декабря 2025, 13:30, ИА Амител

Фото: Транспортная полиция Сибири

В Павловском районе Алтайского края на железнодорожной станции Сарайский произошла трагическая гибель пенсионерки. Как сообщает пресс-служба транспортной полиции Сибири, 70-летняя местная жительница погибла, будучи сбитой грузовым поездом на железнодорожной станции Сарайский.

По предварительным данным, женщина, нарушая правила безопасности, переходила железнодорожные пути перед приближающимся составом. Машинисты применили экстренное торможение, однако предотвратить столкновение не удалось.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.