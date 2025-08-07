НОВОСТИПроисшествия

Поезд насмерть сбил пенсионерку на железнодорожных путях в Алтайском крае

Женщина переходила пути в неположенном месте

07 августа 2025, 17:45, ИА Амител

Поезд на железной дороге / Фото: amic.ru
Поезд на железной дороге / Фото: amic.ru

7 августа в Каменском районе Алтайского края произошло смертельное ДТП с участием железнодорожного состава, сообщили в транспортной полиции Сибири.

По предварительным данным, женщина переходила пути в неположенном месте, нарушая правила безопасности. Барнаульский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку по ст. 263 ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть человека").

«Транспортные полицейские регулярно предупреждают граждан об опасности пересечения путей. Особенно рискованно переходить железную дорогу ближе чем в 400 метрах от приближающегося поезда или на участках с ограниченной видимостью», – напомнили в пресс-службе.

Трагедия произошла на участке железнодорожных путей между станциями. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства инцидента, включая точное время происшествия и причины, по которым женщина оказалась на путях.

Ранее грузовой поезд сбил мужчину в Новоалтайске.

Железная дорога / Фото: unsplash.com

На Алтае поезд насмерть сбил женщину, переходившую железнодорожные пути

Машинист применил экстренное торможение, однако это не спасло пешехода
Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

18:09:53 07-08-2025

Что-то в этом году слишком часто люди гибнут от ЖД.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:41:22 08-08-2025

Гость (18:09:53 07-08-2025) Что-то в этом году слишком часто люди гибнут от ЖД....
Думаете поезда затаили на нас злобу? Или просто тупых людей стало больше?

  0 Нравится
Ответить
