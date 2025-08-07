Поезд насмерть сбил пенсионерку на железнодорожных путях в Алтайском крае
Женщина переходила пути в неположенном месте
07 августа 2025, 17:45, ИА Амител
7 августа в Каменском районе Алтайского края произошло смертельное ДТП с участием железнодорожного состава, сообщили в транспортной полиции Сибири.
По предварительным данным, женщина переходила пути в неположенном месте, нарушая правила безопасности. Барнаульский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку по ст. 263 ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть человека").
«Транспортные полицейские регулярно предупреждают граждан об опасности пересечения путей. Особенно рискованно переходить железную дорогу ближе чем в 400 метрах от приближающегося поезда или на участках с ограниченной видимостью», – напомнили в пресс-службе.
Трагедия произошла на участке железнодорожных путей между станциями. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства инцидента, включая точное время происшествия и причины, по которым женщина оказалась на путях.
Что-то в этом году слишком часто люди гибнут от ЖД.
11:41:22 08-08-2025
Гость (18:09:53 07-08-2025) Что-то в этом году слишком часто люди гибнут от ЖД....
Думаете поезда затаили на нас злобу? Или просто тупых людей стало больше?