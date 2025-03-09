Охота будет разрешена с 27 марта по 5 апреля на территории Рубцовского района

09 марта 2025, 14:00, ИА Амител

Утки / Фото: unsplash.com / Bob Brewer

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края с 12 марта начинает принимать заявления на выдачу разрешений на добычу водоплавающей дичи – гусей (гуменника и белолобого) и селезней уток в весенний сезон. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Добычу водоплавающей дичи, за исключением селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток, можно будет осуществлять в период с 27 марта по 5 апреля на территории Рубцовского района", – говорится в сообщении.

Принимать заявления будут в Барнауле на улице Чкалова, 230. Подать документы можно с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу – до 16:00. В выходные дни прием не осуществляется.

Заявление также можно оформить в электронном виде через "Госуслуги". Персональные данные подставляются автоматически, нужно лишь указать сведения о добываемых ресурсах, место охоты и реквизиты охотничьего билета.

Рассмотрение электронного заявления занимает до семи рабочих дней. После одобрения заявки нужно будет лично посетить ведомство в часы приема, чтобы получить разрешение.