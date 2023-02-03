В Алтайском крае появятся кассы, которые будут блокировать просрочку
Одна из федеральных сетей, присоединившихся к эксперименту, имеет магазины в регионе
03 февраля 2023, 10:20, ИА Амител
Фото: unsplash.com
С 1 февраля по 1 августа в России запустили эксперимент по использованию в магазинах касс, которые будут блокировать продажу просрочки. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Под контролем будут молочная продукция, питьевая вода, пиво, ряд слабоалкогольных напитков, табак, курительные смеси и другие товары, содержащие никотин.
Отмечается, что одна из федеральных торговых сетей, участвующих в эксперименте, имеет около 100 магазинов в Алтайском крае. Пока неизвестно, на каких точках в регионе появятся контролирующие процесс кассы.
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