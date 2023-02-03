В Алтайском крае появятся кассы, которые будут блокировать просрочку

Одна из федеральных сетей, присоединившихся к эксперименту, имеет магазины в регионе

03 февраля 2023, 10:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

С 1 февраля по 1 августа в России запустили эксперимент по использованию в магазинах касс, которые будут блокировать продажу просрочки. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Под контролем будут молочная продукция, питьевая вода, пиво, ряд слабоалкогольных напитков, табак, курительные смеси и другие товары, содержащие никотин.

Отмечается, что одна из федеральных торговых сетей, участвующих в эксперименте, имеет около 100 магазинов в Алтайском крае. Пока неизвестно, на каких точках в регионе появятся контролирующие процесс кассы.