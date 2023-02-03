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В Алтайском крае появятся кассы, которые будут блокировать просрочку

Одна из федеральных сетей, присоединившихся к эксперименту, имеет магазины в регионе

03 февраля 2023, 10:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

С 1 февраля по 1 августа в России запустили эксперимент по использованию в магазинах касс, которые будут блокировать продажу просрочки. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Под контролем будут молочная продукция, питьевая вода, пиво, ряд слабоалкогольных напитков, табак, курительные смеси и другие товары, содержащие никотин.

Отмечается, что одна из федеральных торговых сетей, участвующих в эксперименте, имеет около 100 магазинов в Алтайском крае. Пока неизвестно, на каких точках в регионе появятся контролирующие процесс кассы.

 

Комментарии 8

  • КАКАЯ ЛИПОВАЯ (МНИМАЯ) ЗАБОТА о народе!
    03 февраля, Гость   Ответить
  • В сети " МАРИЯ-РА" давно просрочка блокируется -почему только сейчас об этом пишут?! Больше не о чем?!"
    03 февраля, Гость   Ответить
  • на каждый запрет есть свои умельцы
    03 февраля, Гость   Ответить
  • М-РА закроется?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ракшин, залогинься
    03 февраля, Гость   Ответить
  • М-РА закроется?/// К сожалению, пока нет.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • В Заринске Пятерочка уже в январе блокировала...Забавно смотреть на покупателей- некоторые искренне возмущаются)))
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Не знаю, чему люди радуются в комментариях. Если кассы будут блокировать товар, то значит, на товаре будет закодирован в штрихкоде срок истечения годности. А это дополнительные затраты для производителя (минимум 50 копеек за лишний штрихкод).
    07 февраля, Гость   Ответить
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