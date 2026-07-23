В Алтайском крае спасатели продолжают устранять последствия урагана. Фото
В двух селах ввели режим чрезвычайной ситуации
23 июля 2026, 13:57, ИА Амител
В Краснощековском районе Алтайского края продолжают устранять последствия стихии, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Здесь 21 июля порывы ветра, достигавшие 40 м/с, срывали кровли зданий и обрывали линии электропередачи. Из-за этого более шести тысяч домов в 44 населенных пунктах остались без света. В селах Краснощеково и Маралиха ввели режим чрезвычайной ситуации.
Масштаб разрушений
Рабочие группы муниципалитетов зафиксировали повреждения на 152 кровлях жилых домов и объектов социальной инфраструктуры.
К работам привлекли силы аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Алтайскому краю и спасателей регионального Управления по делам ГОЧС. Для координации действий на базе главка развернут постоянно действующий оперативный штаб, а общая обстановка находится на контроле правительства региона.
Для мониторинга местности используется оперативная группа, оснащенная беспилотными авиасистемами. Спасатели ведут распил деревьев, поваленных на дороги, во дворы многоквартирных домов и на крыши частных построек. Вывоз порубочных остатков осуществляется большегрузной техникой: только за минувшие сутки совершено 25 рейсов. Особое внимание уделяют социально незащищенным категориям населения: пожилым жителям, многодетным семьям и инвалидам.
В районе все коммунальные и экстренные службы работают совместно.
14:04:07 23-07-2026
ЫЫ:
Ветер, ветер!
Ты могуч,
Ты нагнал на Барнаул стаи туч,
С корнем тополя ломал,
Крыши с грохотом срывал!
Но спасатели МЧС встали в ряд —
Вмиг утихомирили твой парад.
Распилили тополя,
Чтоб вздохнула вновь земля.
Провода вернули в строй,
Удалили хлам с мостовой.
Свет зажёгся в окнах вновь,
В душах — мир и к ним любовь.
Ты, ураган, не дуй сюда,
Где МЧС — там нет следа вреда!
14:20:04 23-07-2026
Даааа ужж, далековато до оригинала.
17:26:11 23-07-2026
Мусик (14:04:07 23-07-2026) ЫЫ:Ветер, ветер!Ты могуч,Ты нагнал на Барнау... Надеюсь копать то умеешь? Поэт из тебя никакой.
19:26:57 23-07-2026
Дед Щукарь (17:26:11 23-07-2026) Надеюсь копать то умеешь? Поэт из тебя никакой.... пенсии на глицын не хватает?
21:25:14 23-07-2026
Мусик (19:26:57 23-07-2026) пенсии на глицын не хватает?... Это к Магомету Сосипатырычу. У меня все ровно