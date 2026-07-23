В Алтайском крае спасатели продолжают устранять последствия урагана. Фото

В двух селах ввели режим чрезвычайной ситуации

23 июля 2026, 13:57, ИА Амител

Устранение последствий шквалистого ветра в Алтайском крае / Фото: МЧС по Алтайскому краю

В Краснощековском районе Алтайского края продолжают устранять последствия стихии, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Здесь 21 июля порывы ветра, достигавшие 40 м/с, срывали кровли зданий и обрывали линии электропередачи. Из-за этого более шести тысяч домов в 44 населенных пунктах остались без света. В селах Краснощеково и Маралиха ввели режим чрезвычайной ситуации.

Масштаб разрушений

Рабочие группы муниципалитетов зафиксировали повреждения на 152 кровлях жилых домов и объектов социальной инфраструктуры.

К работам привлекли силы аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Алтайскому краю и спасателей регионального Управления по делам ГОЧС. Для координации действий на базе главка развернут постоянно действующий оперативный штаб, а общая обстановка находится на контроле правительства региона.

Для мониторинга местности используется оперативная группа, оснащенная беспилотными авиасистемами. Спасатели ведут распил деревьев, поваленных на дороги, во дворы многоквартирных домов и на крыши частных построек. Вывоз порубочных остатков осуществляется большегрузной техникой: только за минувшие сутки совершено 25 рейсов. Особое внимание уделяют социально незащищенным категориям населения: пожилым жителям, многодетным семьям и инвалидам.

В районе все коммунальные и экстренные службы работают совместно.