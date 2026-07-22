Большинство сел снова со светом. В Алтайском крае устраняют последствия урагана

Там, где работы еще продолжаются, организована временная схема подачи электроэнергии

22 июля 2026, 17:02, ИА Амител

Устранение последствий урагана / Фото: канал Виктора Томенко в Max

В Алтайском крае продолжают устранять последствия мощного урагана, который оставил без электроснабжения десятки населенных пунктов и повредил объекты инфраструктуры. Как пишет в своем Max-канале губернатор региона Виктор Томенко, электричество уже восстановили в большинстве ранее обесточенных сел и поселков, а в наиболее пострадавшем Краснощековском районе сохраняется режим чрезвычайной ситуации.

Ход ликвидации последствий непогоды глава региона обсудил на оперативном совещании с руководителями профильных ведомств и муниципалитетов.

Как сообщил Виктор Томенко, на сегодняшний день электроснабжение восстановлено в 63 из 85 ранее обесточенных населенных пунктов. Там, где работы еще продолжаются, организована временная схема подачи электроэнергии.

Восстановлением поврежденных сетей занимаются специалисты компаний "Россети — Алтайэнерго" и "Алтайкрайэнерго", которые продолжают работать в пострадавших районах края.

Особый режим сохраняется в Краснощековском районе, где после прохождения стихии введен режим ЧС. На территории продолжают работать сотрудники МЧС России, которые контролируют оперативную обстановку и оказывают помощь местным жителям.

Губернатор также поручил главам муниципалитетов максимально оперативно восстанавливать поврежденную инфраструктуру. По его словам, к ликвидации последствий урагана подключены краевые министерства и ведомства, которые находятся в постоянном взаимодействии с территориями.

Напомним, сильный ураган обрушился на Алтайский край 21 июля. Наиболее серьезно пострадали Чарышский и Краснощековский районы. Ранее в региональном управлении МЧС сообщали, что без электроснабжения остались более шести тысяч домов в 44 населенных пунктах.

Кроме того, в Краснощековском районе жители сообщили о 17 случаях повреждения кровель зданий, а также о падении деревьев на дороги и придомовые территории. Для ликвидации последствий были привлечены оперативная и аэромобильная группировки Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, подразделения 4-го пожарно-спасательного отряда и спасатели краевого поисково-спасательного отряда. Масштаб повреждений специалисты оценивали в том числе с помощью беспилотной авиации.

Накануне синоптики предупреждали, что до конца 21 июля и ночью 22 июля в регионе ожидается ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду и более, а также грозы.