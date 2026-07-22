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Сломанные деревья и сорванные крыши. Последствия урагана в Краснощековском районе

Для оценки масштаба разрушений с воздуха задействуют беспилотную авиацию

22 июля 2026, 11:13, ИА Амител

Последствия урагана в Краснощековском районе / Фото:

Сильный ветер ломал деревья, валил заборы и срывал кровлю со зданий, обрывал линии электропередачи и переворачивал незакрепленные конструкции во время урагана, обрушившегося 21 июля на Краснощековский район Алтайского края. Фотографии публикует "Барнаул 22".

Разгул стихии в Чарышском и Краснощековском районах привел к масштабным отключениям электроэнергии. Без света остались более шести тысяч домов в 44 населенных пунктах.

Для ликвидации последствий непогоды на место направили силы территориальной подсистемы РСЧС. Для оценки масштаба разрушений с воздуха задействуют беспилотную авиацию.

Напомним, в Алтайском крае до 23 июля объявлен штормпрогноз: сильные дожди, грозы, ливни, крупный град и шквалистое усиление ветра с порывами до 25 м/с и более.

Алтайский край
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Комментарии 4

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Гость

11:28:03 22-07-2026

В каком направлении ушел ураган ? Есть информация ?

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мимопроходил

13:07:02 22-07-2026

туалет очень эпично выглядит

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Сергей😎

13:42:49 22-07-2026

мимопроходил (13:07:02 22-07-2026) туалет очень эпично выглядит... Туалет с дыркой в полу наша гордость!!! 🤗

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Мусик

14:08:56 22-07-2026

Сергей😎 (13:42:49 22-07-2026) Туалет с дыркой в полу наша гордость!!! 🤗... а второй у соседей устоял.

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