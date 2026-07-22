Сломанные деревья и сорванные крыши. Последствия урагана в Краснощековском районе
Для оценки масштаба разрушений с воздуха задействуют беспилотную авиацию
22 июля 2026, 11:13, ИА Амител
Сильный ветер ломал деревья, валил заборы и срывал кровлю со зданий, обрывал линии электропередачи и переворачивал незакрепленные конструкции во время урагана, обрушившегося 21 июля на Краснощековский район Алтайского края. Фотографии публикует "Барнаул 22".
Разгул стихии в Чарышском и Краснощековском районах привел к масштабным отключениям электроэнергии. Без света остались более шести тысяч домов в 44 населенных пунктах.
Для ликвидации последствий непогоды на место направили силы территориальной подсистемы РСЧС. Для оценки масштаба разрушений с воздуха задействуют беспилотную авиацию.
Напомним, в Алтайском крае до 23 июля объявлен штормпрогноз: сильные дожди, грозы, ливни, крупный град и шквалистое усиление ветра с порывами до 25 м/с и более.
11:28:03 22-07-2026
В каком направлении ушел ураган ? Есть информация ?
13:07:02 22-07-2026
туалет очень эпично выглядит
13:42:49 22-07-2026
мимопроходил (13:07:02 22-07-2026) туалет очень эпично выглядит... Туалет с дыркой в полу наша гордость!!! 🤗
14:08:56 22-07-2026
Сергей😎 (13:42:49 22-07-2026) Туалет с дыркой в полу наша гордость!!! 🤗... а второй у соседей устоял.