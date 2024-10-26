В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 19 пожаров

Самый крупный произошел в Петропавловском районе

26 октября 2024, 10:00, ИА Амител

Огонь / Фото: Michael Barth / unsplash.com

В Алтайском крае за сутки 25 октября потушили 19 пожаров, сообщили в МЧС Алтайского края.

Уточняется, что 12 возгораний произошло в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали пять пожаров.

Самое крупное возгорание случилось в селе Соловьиха Петропавловского района, где горел одноэтажный частный дом.

Огонь потушили на площади около 90 квадратных метров. Предварительная причина произошедшего – нарушение правил монтажа электрооборудования.