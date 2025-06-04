В Алтайском крае за сутки вспыхнуло 40 пожаров

Из них десять возгораний пришлось на Барнаул

04 июня 2025, 10:25, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В Алтайском крае за сутки 3 июня потушили 40 пожаров, девять из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали десять возгораний.

Как сообщили в МЧС региона, один из пожаров произошел вечером в Кулунде, где вспыхнула надворная постройка, угрожая огнем соседним строениям.

Прибывшие на место пожарные потушили пламя на площади 7 "квадратов". На месте работали четыре специалиста на двух единицах техники.

"Наиболее вероятная причина происшествия – неправильное устройство и неисправность отопительной печи и дымохода", – рассказали в ведомстве.

Ранее 43-летняя женщина погибла при пожаре в частном доме в селе Колыванском Курьинского района.