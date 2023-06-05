В Барнауле более 1,2 тыс. человек сдают ЕГЭ по истории и физике

Результаты можно будет узнать не позднее 21 июня

05 июня 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Единый государственный экзамен по истории и физике в Барнауле 5 июня сдают более 1,2 тыс. человек, сообщили в мэрии.

"Заявление на участие в экзаменах подали 1212 человек, из них 688 выпускников будут сдавать экзамен по истории, 524 – по физике", – рассказали в пресс-службе городской администрации.

Принимать ЕГЭ в этот день будут на семи площадках, ещё четыре открыто на дому. Продолжительность экзамена по истории составит 3 часа 30 минут, по физике – 3 часа 55 минут.

Результаты можно будет узнать не позднее 21 июня.