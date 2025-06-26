В Барнауле до сих пор не починили крыльцо краевого Минкульта после смертельного ДТП

Ещё в феврале 2025 года в крыльцо врезалась автомобилистка, насмерть сбившая пешехода

26 июня 2025, 15:10, ИА Амител

Крыльцо на пр.Ленина, 41, в Барнауле/ Фото: amic.ru

В Барнауле до сих пор не отремонтировали крыльцо здания на пр. Ленин, 41, где располагается Министерство культуры Алтайского края, Управление по развитию туризма и курортной деятельности региона и барнаульское представительство МИДа РФ. В этот дом ещё 8 февраля 2025 года врезалась пьяная автомобилистка на машине Mercedes-Benz B170. В результате ДТП водитель насмерть сбила 25-летнюю девушку.

"Сейчас крыльцо всё в таком же разрушенном виде, оно перетянуто лентами", – отметил журналист amic.ru.

Напомним, что 8 февраля в 19:50 на перекрестке улицы Чкалова и проспекта Ленина в Барнауле 52-летняя женщина на автомобиле Mercedes-Benz B170 не справилась с управлением, выехала на тротуар и сбила 25-летнюю девушку, которая шла по тротуару. Пострадавшая скончалась в карете скорой помощи. По результатам медосвидетельствования в крови водителя обнаружили 0,856 промилле алкоголя.

Против водителя возбудили уголовно дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По этой статье ей грозит до 12 лет лишения свободы. Известно, что имя обвиняемой — Юлия Вебер. Её дело уже передали в Центральный районный суд. Судить её будет бывший следователь Иван Зеленский, который вёл уголовное дело возможного "политеховского маньяка" Виталия Манишина, арестованного в мае 2023 года.