В Барнауле до сих пор не починили крыльцо краевого Минкульта после смертельного ДТП
Ещё в феврале 2025 года в крыльцо врезалась автомобилистка, насмерть сбившая пешехода
26 июня 2025, 15:10, ИА Амител
В Барнауле до сих пор не отремонтировали крыльцо здания на пр. Ленин, 41, где располагается Министерство культуры Алтайского края, Управление по развитию туризма и курортной деятельности региона и барнаульское представительство МИДа РФ. В этот дом ещё 8 февраля 2025 года врезалась пьяная автомобилистка на машине Mercedes-Benz B170. В результате ДТП водитель насмерть сбила 25-летнюю девушку.
"Сейчас крыльцо всё в таком же разрушенном виде, оно перетянуто лентами", – отметил журналист amic.ru.
Напомним, что 8 февраля в 19:50 на перекрестке улицы Чкалова и проспекта Ленина в Барнауле 52-летняя женщина на автомобиле Mercedes-Benz B170 не справилась с управлением, выехала на тротуар и сбила 25-летнюю девушку, которая шла по тротуару. Пострадавшая скончалась в карете скорой помощи. По результатам медосвидетельствования в крови водителя обнаружили 0,856 промилле алкоголя.
Против водителя возбудили уголовно дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По этой статье ей грозит до 12 лет лишения свободы. Известно, что имя обвиняемой — Юлия Вебер. Её дело уже передали в Центральный районный суд. Судить её будет бывший следователь Иван Зеленский, который вёл уголовное дело возможного "политеховского маньяка" Виталия Манишина, арестованного в мае 2023 года.
15:15:22 26-06-2025
Это хорошо или плохо?
15:37:50 26-06-2025
"в крыльцо врезалась автомобилитка"
- Как-то тридцатыми прошлого века повеяло.
15:49:28 26-06-2025
Плохо!!!
16:14:12 26-06-2025
Ждут, когда «Мерседес» продаст обвиняемая, и сделает.
16:31:29 26-06-2025
ИМХО.
Я не понял что не так !!!
единственное что меня смущает - левая нижняя часть трубы/стойки/опоры(?!)
13:20:20 27-06-2025
Шинник (16:31:29 26-06-2025) ИМХО.Я не понял что не так !!!единственное что меня ... Это же Минкульт. Там всё по фэн-шую. Опора как опора, удар мерседеса выдержала, крыльцо целое. Давайте еще термех с сопроматом вспомним.
17:02:36 26-06-2025
Алкашке из за этого ужесточить наказание
11:51:10 28-06-2025
Пусть сначала музей достроят, потом и за крыльцо возьмутся