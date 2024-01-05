В Барнауле водитель фуры хотел развернуться, но перегородил дорогу и создал пробку

Инцидент произошел на въезде в город днем 5 января

05 января 2024, 15:31, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле днем 5 января в районе Старого моста образовалась серьезная пробка. Причиной стала фура, перегородившая дорогу, пишут пользователи сообщества "Инцидент Барнаул".

"Водитель фуры пытался развернуться, но получилось не очень", – рассказал автор поста.

В итоге на въезде в город образовалась очередь из автомобилей.

Официальных комментариев от ГИБДД не было.