В Барнауле из Федерального центра травматологии выписали стотысячного пациента

Галине Калкутиной провели операцию по замене тазобедренного сустава

03 июня 2025, 16:45, ИА Амител

Фото: Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования Минздрава России города Барнаула

3 июня из Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Барнаула выписали стотысячного пациента. Им стала Галина Калкутина из села Завьялово Алтайского края, которой провели операцию по замене тазобедренного сустава.

Некоторое время назад пациентку стала беспокоить боль в суставе. Обследования показали, что у нее развивается коксартроз – заболевание, при котором разрушается хрящ в тазобедренном суставе. Оно сопровождается болями, ограничением движений и хромотой.

Медицинскую помощь в Федеральном центре травматологии пациентка получила по квоте. Уже на четвертый день после операции ее направили в многопрофильный реабилитационный центр "Территория здоровья".

Заведующий отделением травматологии, ортопедии и эндопротезирования № 2 Вадим Николаевич Гольник рассказал, что в ходе операции врачи применяли малоинвазивные технологии – доступ к тазобедренному суставу получили, не рассекая мышцы и сухожилия. Со слов медика, восстановление после такого вмешательства проходит более гладко: пациент может активизироваться через несколько часов после операции и вернуться к обычной жизни раньше.

Главный врач Федерального центра Владимир Пелеганчук отметил, что выписка стотысячного пациента – это знаковое событие для всего коллектива:

"То, что у нас пролечено уже сто тысяч пациентов, – плод труда всего коллектива. Наша команда – это 545 человек: от санитарок и медсестер до докторов и заведующих отделениями, начмеда и главврача. Интенсивно работаем по замкнутому циклу, от постановки диагноза и в последующем до реабилитации", – добавил главврач.

Галина Калкутина поблагодарила медиков за второй шанс ходить самостоятельно:

"Спасибо вам большое, я благодарна всему медицинскому персоналу, врачам. Вы мне дали второй шанс в этой жизни ходить самостоятельно. Спасибо за внимание, чуткость, профессионализм".

Доктора пожелали ей соблюдать ортопедический режим, выполнять все рекомендации врачей и быстро восстановиться.