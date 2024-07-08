В Барнауле из-за ливня образовались гигантские пробки и резко подорожало такси

Заторы наблюдаются во многих частях города

08 июля 2024, 18:20, ИА Амител

Пробки в Барнауле вечером 8 июля / Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле на фоне ливня достигли 8 баллов вечером 8 июля, следует из данных 2ГИС.

Крупные заторы отмечаются на проспекте Строителей, улицах Попова, Власихинской и Северо-Западной, на шоссе Ленточный бор, Змеиногорском тракте и на некоторых других участках.

Во многих частях города также отмечаются ДТП.

Помимо прочего, серьезно движение транспорта затруднено на площади Октября, передает очевидец amic.ru. По его словам, здесь встали как минимум пять трамваев, на месте работает аварийная служба.

Пробка на площади Октября / Фото очевидца / amic.ru

Из-за непогоды и пробок в городе резко подорожало такси. Например, поездка на "Яндекс Go" от Социалистического проспекта до улицы Георгиева обойдется минимум в 450 рублей, а за поездку на тарифе "Эконом" от парка "Центрального" до улицы Сергея Ускова придется отдать уже 510 рублей.