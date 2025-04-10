В Барнауле каждый четвертый мужчина готов уйти в декрет вместо жены

Абсолютное большинство опрошенных отвергает такую вероятность

10 апреля 2025, 13:35, ИА Амител

Мужчина с ребенком / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле 27% мужчин готовы уйти в декрет вместо жены, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"27% реальных и потенциальных отцов готовы при необходимости уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены, еще 17% считают такую ситуацию вполне возможной", – говорится в исследовании.

56% мужчин отвергают возможность ухода в декрет.

Также социологи выяснили, что в Барнауле лишь в 15% компаний мужчины пользовались правом на отпуск по уходу за ребенком до трех лет.

Опрос проведен с 2 марта по 8 апреля 2025 года среди трудоустроенных мужчин, состоящих в браке и планирующих детей, и работодателей из Барнаула.