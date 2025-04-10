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В Барнауле каждый четвертый мужчина готов уйти в декрет вместо жены

Абсолютное большинство опрошенных отвергает такую вероятность

10 апреля 2025, 13:35, ИА Амител

Мужчина с ребенком / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Мужчина с ребенком / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле 27% мужчин готовы уйти в декрет вместо жены, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"27% реальных и потенциальных отцов готовы при необходимости уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены, еще 17% считают такую ситуацию вполне возможной", – говорится в исследовании.

56% мужчин отвергают возможность ухода в декрет.

Также социологи выяснили, что в Барнауле лишь в 15% компаний мужчины пользовались правом на отпуск по уходу за ребенком до трех лет.

Опрос проведен с 2 марта по 8 апреля 2025 года среди трудоустроенных мужчин, состоящих в браке и планирующих детей, и работодателей из Барнаула.

Беременный мужчина / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Барнаул опросы

Комментарии 7

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Гость

13:50:09 10-04-2025

абсолютно нормальная история

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Гость

13:58:04 10-04-2025

Я готов уйти в запой. Вместе с женой.

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Гость

14:22:28 10-04-2025

Я готов уйти в запой. Вместе с женой.................Я с Вами. Возьмите меня,пожалуйста!!!!!

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Гость

14:45:53 10-04-2025

Гость (14:22:28 10-04-2025) Я готов уйти в запой. Вместе с женой.................Я с Вам... Пааайехалии )) 12 апреля скоро

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Гость

14:51:02 10-04-2025

Ага, ага. Только будет это выглядеть так, в большинстве случаев: суд сидит с ребенком дома, играет с ним, гуляет, кормит, проводит свободное время за каким нибудь хобби, может и выпьет. Все. Жена же будет работать, прибираться, и готовить. Итого: женщине ещё сложнее жизнь сделают, если начнут раздавать декреты мужчинам.

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Я

15:07:53 10-04-2025

Возможно,кто в декрете с ребёнком не разу не был,стоит попробовать.Мне не понравилось.

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Гость

15:53:15 10-04-2025

Было дело, почти 12 лет назад. Я написал заявление, и мне убрали час рабочего времени. Получал зарплату, терял примерно 3500 рублей, зато пособие начиналось от 15500 рублей, после индексации, по-моему, 19000 рублей было. Хорошие были времена. Дети только подросли. )))

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