В Барнауле каждый четвертый мужчина готов уйти в декрет вместо жены
Абсолютное большинство опрошенных отвергает такую вероятность
10 апреля 2025, 13:35, ИА Амител
В Барнауле 27% мужчин готовы уйти в декрет вместо жены, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"27% реальных и потенциальных отцов готовы при необходимости уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены, еще 17% считают такую ситуацию вполне возможной", – говорится в исследовании.
56% мужчин отвергают возможность ухода в декрет.
Также социологи выяснили, что в Барнауле лишь в 15% компаний мужчины пользовались правом на отпуск по уходу за ребенком до трех лет.
Опрос проведен с 2 марта по 8 апреля 2025 года среди трудоустроенных мужчин, состоящих в браке и планирующих детей, и работодателей из Барнаула.
13:50:09 10-04-2025
абсолютно нормальная история
13:58:04 10-04-2025
Я готов уйти в запой. Вместе с женой.
14:22:28 10-04-2025
Я готов уйти в запой. Вместе с женой.................Я с Вами. Возьмите меня,пожалуйста!!!!!
14:45:53 10-04-2025
Гость (14:22:28 10-04-2025) Я готов уйти в запой. Вместе с женой.................Я с Вам... Пааайехалии )) 12 апреля скоро
14:51:02 10-04-2025
Ага, ага. Только будет это выглядеть так, в большинстве случаев: суд сидит с ребенком дома, играет с ним, гуляет, кормит, проводит свободное время за каким нибудь хобби, может и выпьет. Все. Жена же будет работать, прибираться, и готовить. Итого: женщине ещё сложнее жизнь сделают, если начнут раздавать декреты мужчинам.
15:07:53 10-04-2025
Возможно,кто в декрете с ребёнком не разу не был,стоит попробовать.Мне не понравилось.
15:53:15 10-04-2025
Было дело, почти 12 лет назад. Я написал заявление, и мне убрали час рабочего времени. Получал зарплату, терял примерно 3500 рублей, зато пособие начиналось от 15500 рублей, после индексации, по-моему, 19000 рублей было. Хорошие были времена. Дети только подросли. )))