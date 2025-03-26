В Челябинске забеременел первый в мире мужчина из-за "загадочной ошибки"

Медики успокоили, что ребенок не даун и развивается нормально

26 марта 2025, 10:52, ИА Амител

Беременный мужчина / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Житель Челябинска сдал анализ крови в поликлинике, а когда получил результат через портал "Госуслуги", оказалось, что он беременный, пишет 74.ru.

Как пояснила супруга мужчины, он сдал анализ на креатинин, потому что ему нужно было пройти компьютерную томографию.

"Пришел документ. Я распечатываю, смотрю на последнюю строчку и не понимаю. Забиваю в интернет, высвечивается: "первый скрининг – восемь-девять недель, ребенок не даун", – рассказала она и пошутила, что теперь придется вставать на учет в женскую консультацию.

Источник: читатель 74.ru

В распечатанном документе указаны все данные пациента, включая паспортные данные и номер мобильного телефона. Но результат оказался на альфа-фетопротеин, а не на креатинин.

В поликлинике, куда, кстати, пришли правильные результаты, посмеялись над ситуацией и указали, что ошиблись "Госуслуги".

Как отмечает издание, на "Госуслуги" результаты анализов подгружаются из специальной системы, в которой находятся медицинские карты пациентов. Так что остается загадкой, на каком именно этапе произошла ошибка и есть ли в этом человеческий фактор.