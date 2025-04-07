Власти Барнаула намерены построить ливневку на проблемном участке в центре города

За работы власти готовы заплатить подрядчику 12,2 млн рублей

07 апреля 2025, 13:20, Антон Дегтярев

Затопленная улица в Барнауле / Фото: amic.ru, "Амител"

Власти Барнаула ищут подрядчика, который разработает проектно-сметную и рабочую документацию строительства ливневой канализации в границах от ул. Песчаной до ул. Партизанской и от ул. Челюскинцев до пер. Ядринцева. За работы власти готовы заплатить 12,2 млн рублей. Информация об этом есть на сайте госзакупок.

Лот появился на портале 7 апреля, заявки на него можно подавать до 24 апреля, итоги закупки подведут 29 апреля 2025 года. Подрядчик должен будет разработать проект до 5 ноября 2025 года, все обязательства по контракту исполнить до 1 декабря 2025 года.

Сам объект планируется построить в 2026–2027 годах. Проектом планируется предусмотреть строительство ливневой канализации по:

ул. Партизанской – 0,6 км;

пер. Ядринцева – 0,5 км;

ул. Чернышевского – 0,45 км;

ул. Чкалова – 0,45 км;

ул. Кирова – 0,45 км;

ул. Песчаной – 0,45 км;

пер. Революционному – 0,38 км.

Более точные цифры должен назвать разработчик проекта. Также ему нужно определиться, прокладывать сети открытым или закрытым способом, какой материал трубы или лотков использовать, обозначить диаметр трубы и так далее.

В работе компания-победитель должна будет учесть "передовой мировой опыт применения инновационных технологий и материалов". Проектирование делится на несколько этапов: разработка инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации, прохождение госэкпертизы, а затем выдача проектной и рабочей документации.

Работы профинансируют из бюджета Барнаула на 2025 год, они будут идти по программе "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015–2030 годы".

Отметим, что в Барнауле скоро начнут строить и ливневку вдоль Павловского тракта от улицы Попова до ул. Солнечная Поляна. Общая протяженность коммуникаций составит 1,45 км. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Напомним, что участок в районе пер. Ядринцева в Барнауле периодически топит при коммунальных авариях и в период серьезных дождей из-за проблем с ливневками.