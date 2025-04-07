Власти Барнаула намерены построить ливневку на проблемном участке в центре города
За работы власти готовы заплатить подрядчику 12,2 млн рублей
07 апреля 2025, 13:20, Антон Дегтярев
Власти Барнаула ищут подрядчика, который разработает проектно-сметную и рабочую документацию строительства ливневой канализации в границах от ул. Песчаной до ул. Партизанской и от ул. Челюскинцев до пер. Ядринцева. За работы власти готовы заплатить 12,2 млн рублей. Информация об этом есть на сайте госзакупок.
Лот появился на портале 7 апреля, заявки на него можно подавать до 24 апреля, итоги закупки подведут 29 апреля 2025 года. Подрядчик должен будет разработать проект до 5 ноября 2025 года, все обязательства по контракту исполнить до 1 декабря 2025 года.
Сам объект планируется построить в 2026–2027 годах. Проектом планируется предусмотреть строительство ливневой канализации по:
- ул. Партизанской – 0,6 км;
- пер. Ядринцева – 0,5 км;
- ул. Чернышевского – 0,45 км;
- ул. Чкалова – 0,45 км;
- ул. Кирова – 0,45 км;
- ул. Песчаной – 0,45 км;
- пер. Революционному – 0,38 км.
Более точные цифры должен назвать разработчик проекта. Также ему нужно определиться, прокладывать сети открытым или закрытым способом, какой материал трубы или лотков использовать, обозначить диаметр трубы и так далее.
В работе компания-победитель должна будет учесть "передовой мировой опыт применения инновационных технологий и материалов". Проектирование делится на несколько этапов: разработка инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации, прохождение госэкпертизы, а затем выдача проектной и рабочей документации.
Работы профинансируют из бюджета Барнаула на 2025 год, они будут идти по программе "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015–2030 годы".
Отметим, что в Барнауле скоро начнут строить и ливневку вдоль Павловского тракта от улицы Попова до ул. Солнечная Поляна. Общая протяженность коммуникаций составит 1,45 км. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
Напомним, что участок в районе пер. Ядринцева в Барнауле периодически топит при коммунальных авариях и в период серьезных дождей из-за проблем с ливневками.
13:38:17 07-04-2025
Пост со слов «построить», конечно, звучит многообещающе))
На Павловском тракте еще проект не закончен, топит и топит, хоть после снега, хоть после дождей летом.
Такие проекты надо в максимально сжатые сроки делать и строить соответственно.
14:33:53 07-04-2025
проблемный участок- это весь центр! в дождливую погоду только почти вплавь можно перейти Ленина и Строителей
16:00:34 07-04-2025
Элен без ребят (14:33:53 07-04-2025) проблемный участок- это весь центр! в дождливую погоду тольк... Ленина-Строителей есть подземный переход. Это место называется площадь Октября
17:00:03 07-04-2025
Гость (16:00:34 07-04-2025) Ленина-Строителей есть подземный переход. Это место называет... Она же не указала площадь, а именно назвала Ленина (по щиколотку воды в любом месте) и отдельно - Строителей - тоже пекреходить только в болотных сапогах.
15:36:31 07-04-2025
Долго они собираются "намереваться"?
17:24:23 07-04-2025
Что с развязкой на Змейногорском?
18:09:24 07-04-2025
Олег (17:24:23 07-04-2025) Что с развязкой на Змейногорском?... Как только писать правильно научишься - на ЗмеИногорском, так сразу и доложим тебе лично!
17:29:43 07-04-2025
А перекресток Красноармейский-Молодежная власти не желают от "моря", после каждого дождя, освободить?
07:21:14 08-04-2025
Гость (17:29:43 07-04-2025) А перекресток Красноармейский-Молодежная власти не желают от... А перекресток Ленина и-Молодежная, а перекресток Ленина - Союза Республик. После дождей, после таяния снегов вода не проходит в ливневку.Видимо, забита грязью, как пишет Влад.
18:52:06 07-04-2025
Перестаньте десятками тонн сыпать песок на проезжую часть !!!! Заменяя им качественную чистку !!!
Был в Финляндии, Швеции и такого похабства нигде нет !!! Просто постоянно грамотно чистят и конечно,применяют реагенты !!!
Песок забивать ливневку повсеместно !!!
И живём мы все в грязи и говне !!!
11:01:00 08-04-2025
Влад (18:52:06 07-04-2025) Перестаньте десятками тонн сыпать песок на проезжую часть !!... Как же мы все рады, что ты там был. Зачем вернулся?