НОВОСТИТранспорт

В Барнауле проспект Строителей и улицу Челюскинцев сковали большие пробки

Напряженная дорожная обстановка также на шоссе Ленточный бор

23 августа 2023, 15:40, ИА Амител

Изображение: 2ГИС
Изображение: 2ГИС

В Барнауле на проспекте Строителей и улице Челюскинцев днем 23 августа образовались большие пробки, следует из данных 2ГИС.

На Строителей затор растянулся на участке от поворота на парковку к ТЦ Galaxy до выезда на Павловский тракт. На улице Челюскинцев проблемы с движением наблюдается на промежутке от пересечения с улицей Чкалова и до Строителей. Пользователи уточняют, что на Челюскинцев сломалась машина в крайнем правом ряду. На месте работает эвакуатор.

В целом по городу на момент публикации заметки дорожная ситуация оценивается в 6 баллов из 10. Крупная пробка также зафиксирована на шоссе Ленточный бор в сторону Власихинской.

Барнаул Пробки дорожное движение

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

15:51:29 23-08-2023

Из за трамвайной рухляди едущих с промежутках в 33минуты половина дороги им выделенной оформили. Ещё весь большегруз через центр запустили. Ещё привет освоителям бюджета новорынковского моста... .

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:18:43 23-08-2023

Гость (15:51:29 23-08-2023) Из за трамвайной рухляди едущих с промежутках в 33минуты пол... Вредители похоже завелись. Им чем хуже, тем лучше

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:44:39 23-08-2023

Гость (15:51:29 23-08-2023) Из за трамвайной рухляди едущих с промежутках в 33минуты пол... Да-да и многоуровневой развязки)))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:13:16 23-08-2023

Гость (15:51:29 23-08-2023) Из за трамвайной рухляди едущих с промежутках в 33минуты пол... Чё врать-то? 33 минуты интервала там не помню, хотя езжу часто. 15 минут это максимум, а обычно 5-10 минут.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:55:14 23-08-2023

Чем дороже, недоступнее общественный транспорт, тем больше появляется новых автовладельцев. Больше автомобилей - постоянные пробки в городе.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:01:59 23-08-2023

Светофор на перекрёстке Строителей Павловский тракт Советской армии настроен ужасно!! Полная некомпетентность! По Советской армии две полосы проезжает за один зелёный сигнал, в то время как по Строителей 4 полосы и время зелёного одинаковое. Строителей стоит даже в то время когпробок небыло совсем. Где дорожные службы отвечающие за настройку светофоров? Извините , накипело!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:59:15 23-08-2023

Гость (16:01:59 23-08-2023) Светофор на перекрёстке Строителей Павловский тракт Советск... Бред неуча

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:35:08 23-08-2023

Гость (16:59:15 23-08-2023) Бред неуча... Научи , раз умный такой.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:44:14 23-08-2023

Гость (16:59:15 23-08-2023) Бред неуча... «Перекресток» — место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей Учи мат.часть!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:30:16 23-08-2023

Пробки на Строителей? Что-то новое...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Абориген

10:28:44 24-08-2023

Вы уже поставьте эту "новость" на автомат до того момента, как откроют пр. Ленина. сэкономите на написантах

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров