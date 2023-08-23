В Барнауле проспект Строителей и улицу Челюскинцев сковали большие пробки

Напряженная дорожная обстановка также на шоссе Ленточный бор

23 августа 2023, 15:40, ИА Амител

Изображение: 2ГИС

В Барнауле на проспекте Строителей и улице Челюскинцев днем 23 августа образовались большие пробки, следует из данных 2ГИС.

На Строителей затор растянулся на участке от поворота на парковку к ТЦ Galaxy до выезда на Павловский тракт. На улице Челюскинцев проблемы с движением наблюдается на промежутке от пересечения с улицей Чкалова и до Строителей. Пользователи уточняют, что на Челюскинцев сломалась машина в крайнем правом ряду. На месте работает эвакуатор.

В целом по городу на момент публикации заметки дорожная ситуация оценивается в 6 баллов из 10. Крупная пробка также зафиксирована на шоссе Ленточный бор в сторону Власихинской.