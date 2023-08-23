В Барнауле проспект Строителей и улицу Челюскинцев сковали большие пробки
Напряженная дорожная обстановка также на шоссе Ленточный бор
23 августа 2023, 15:40, ИА Амител
В Барнауле на проспекте Строителей и улице Челюскинцев днем 23 августа образовались большие пробки, следует из данных 2ГИС.
На Строителей затор растянулся на участке от поворота на парковку к ТЦ Galaxy до выезда на Павловский тракт. На улице Челюскинцев проблемы с движением наблюдается на промежутке от пересечения с улицей Чкалова и до Строителей. Пользователи уточняют, что на Челюскинцев сломалась машина в крайнем правом ряду. На месте работает эвакуатор.
В целом по городу на момент публикации заметки дорожная ситуация оценивается в 6 баллов из 10. Крупная пробка также зафиксирована на шоссе Ленточный бор в сторону Власихинской.
15:51:29 23-08-2023
Из за трамвайной рухляди едущих с промежутках в 33минуты половина дороги им выделенной оформили. Ещё весь большегруз через центр запустили. Ещё привет освоителям бюджета новорынковского моста... .
16:18:43 23-08-2023
Гость (15:51:29 23-08-2023) Из за трамвайной рухляди едущих с промежутках в 33минуты пол... Вредители похоже завелись. Им чем хуже, тем лучше
16:44:39 23-08-2023
Гость (15:51:29 23-08-2023) Из за трамвайной рухляди едущих с промежутках в 33минуты пол... Да-да и многоуровневой развязки)))
20:13:16 23-08-2023
Гость (15:51:29 23-08-2023) Из за трамвайной рухляди едущих с промежутках в 33минуты пол... Чё врать-то? 33 минуты интервала там не помню, хотя езжу часто. 15 минут это максимум, а обычно 5-10 минут.
15:55:14 23-08-2023
Чем дороже, недоступнее общественный транспорт, тем больше появляется новых автовладельцев. Больше автомобилей - постоянные пробки в городе.
16:01:59 23-08-2023
Светофор на перекрёстке Строителей Павловский тракт Советской армии настроен ужасно!! Полная некомпетентность! По Советской армии две полосы проезжает за один зелёный сигнал, в то время как по Строителей 4 полосы и время зелёного одинаковое. Строителей стоит даже в то время когпробок небыло совсем. Где дорожные службы отвечающие за настройку светофоров? Извините , накипело!
16:59:15 23-08-2023
Гость (16:01:59 23-08-2023) Светофор на перекрёстке Строителей Павловский тракт Советск... Бред неуча
17:35:08 23-08-2023
Гость (16:59:15 23-08-2023) Бред неуча... Научи , раз умный такой.
17:44:14 23-08-2023
Гость (16:59:15 23-08-2023) Бред неуча... «Перекресток» — место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей Учи мат.часть!
17:30:16 23-08-2023
Пробки на Строителей? Что-то новое...
10:28:44 24-08-2023
Вы уже поставьте эту "новость" на автомат до того момента, как откроют пр. Ленина. сэкономите на написантах