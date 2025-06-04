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В Барнауле протестируют новый автобус ПАЗ Citymax 9, умеющий "приседать" на остановках

Современный автобус будет ходить по маршруту № 109

04 июня 2025, 19:00, ИА Амител

Автобус ПАЗ Citymax 9 / Фото: stt.ru
Автобус ПАЗ Citymax 9 / Фото: stt.ru

В Барнауле с 4 июня на маршруте № 109 будет работать автобус ПАЗ Citymax 9, предоставленный компанией "Акросс" для тестирования, сообщили в мэрии.

Салон автобуса оснащен 25 сиденьями и местом для инвалидного кресла. Также есть USB-разъемы для зарядки телефонов, медиапанель, кондиционер, стационарные валидаторы, камеры видеонаблюдения. Автобус оборудован накопительной площадкой для размещения маломобильных пассажиров.

Помимо этого, автобус имеет регулируемую пневмоподвеску, благодаря чему может "приседать" на остановках в сторону бордюра – так удобнее заносить в салон инвалидные или детские коляски. Причем в нестандартных обстоятельствах есть возможность поднять пневмоподвеску: на скорости до 10 км/ч автобус можно "задрать" в верхнее положение.

Ранее в Барнауле на линию вышли новые троллейбусы марки "Авангард".

Барнаул Транспорт общественный транспорт

Комментарии 11

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Гость

20:27:28 04-06-2025

интересно девки пляшут

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Кхм...

21:32:02 04-06-2025

"ПАЗ" - это по-китайски? А как пишется?

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Гость

22:01:15 04-06-2025

Кхм... (21:32:02 04-06-2025) "ПАЗ" - это по-китайски? А как пишется?... Павловский автобусный завод пишется

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dok_СФ

22:17:14 04-06-2025

Кхм... (21:32:02 04-06-2025) "ПАЗ" - это по-китайски? А как пишется?... По китайски - Citymax 9

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Гость

07:21:26 05-06-2025

dok_СФ (22:17:14 04-06-2025) По китайски - Citymax 9... Ваш китайский похож на английский.

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dok_СФ

16:50:34 05-06-2025

Гость (07:21:26 05-06-2025) Ваш китайский похож на английский. ... Ваш английский не соответствует англицкому юмору!

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Гость

06:34:04 05-06-2025

Кондюк вырубят, подвеской пользоваться не будут, чтоб не поломать.

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Musik

07:39:55 05-06-2025

Клево!
Представьте - идет мэр по Ленинскому, а автобусы ему КУ делают.

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Урбаниздко

12:22:10 06-06-2025

Musik (07:39:55 05-06-2025) Клево! Представьте - идет мэр по Ленинскому, а автобусы ...

мэр не ходит по городу. чревато

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Гость

07:50:14 05-06-2025

Я бы прокатилась, а то в нынешние маловместимые с 10ю сиденьеями не влезть.

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ППШариков

09:48:34 05-06-2025

Ну по городу можно и не поднимать, а вот по селу можно и повыше.

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