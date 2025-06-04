В Барнауле протестируют новый автобус ПАЗ Citymax 9, умеющий "приседать" на остановках

Современный автобус будет ходить по маршруту № 109

04 июня 2025, 19:00, ИА Амител

Автобус ПАЗ Citymax 9 / Фото: stt.ru

В Барнауле с 4 июня на маршруте № 109 будет работать автобус ПАЗ Citymax 9, предоставленный компанией "Акросс" для тестирования, сообщили в мэрии.

Салон автобуса оснащен 25 сиденьями и местом для инвалидного кресла. Также есть USB-разъемы для зарядки телефонов, медиапанель, кондиционер, стационарные валидаторы, камеры видеонаблюдения. Автобус оборудован накопительной площадкой для размещения маломобильных пассажиров.

Помимо этого, автобус имеет регулируемую пневмоподвеску, благодаря чему может "приседать" на остановках в сторону бордюра – так удобнее заносить в салон инвалидные или детские коляски. Причем в нестандартных обстоятельствах есть возможность поднять пневмоподвеску: на скорости до 10 км/ч автобус можно "задрать" в верхнее положение.

Ранее в Барнауле на линию вышли новые троллейбусы марки "Авангард".