В Барнауле протестируют новый автобус ПАЗ Citymax 9, умеющий "приседать" на остановках
Современный автобус будет ходить по маршруту № 109
04 июня 2025, 19:00, ИА Амител
В Барнауле с 4 июня на маршруте № 109 будет работать автобус ПАЗ Citymax 9, предоставленный компанией "Акросс" для тестирования, сообщили в мэрии.
Салон автобуса оснащен 25 сиденьями и местом для инвалидного кресла. Также есть USB-разъемы для зарядки телефонов, медиапанель, кондиционер, стационарные валидаторы, камеры видеонаблюдения. Автобус оборудован накопительной площадкой для размещения маломобильных пассажиров.
Помимо этого, автобус имеет регулируемую пневмоподвеску, благодаря чему может "приседать" на остановках в сторону бордюра – так удобнее заносить в салон инвалидные или детские коляски. Причем в нестандартных обстоятельствах есть возможность поднять пневмоподвеску: на скорости до 10 км/ч автобус можно "задрать" в верхнее положение.
Ранее в Барнауле на линию вышли новые троллейбусы марки "Авангард".
20:27:28 04-06-2025
интересно девки пляшут
21:32:02 04-06-2025
"ПАЗ" - это по-китайски? А как пишется?
22:01:15 04-06-2025
Кхм... (21:32:02 04-06-2025) "ПАЗ" - это по-китайски? А как пишется?... Павловский автобусный завод пишется
22:17:14 04-06-2025
Кхм... (21:32:02 04-06-2025) "ПАЗ" - это по-китайски? А как пишется?... По китайски - Citymax 9
07:21:26 05-06-2025
dok_СФ (22:17:14 04-06-2025) По китайски - Citymax 9... Ваш китайский похож на английский.
16:50:34 05-06-2025
Гость (07:21:26 05-06-2025) Ваш китайский похож на английский. ... Ваш английский не соответствует англицкому юмору!
06:34:04 05-06-2025
Кондюк вырубят, подвеской пользоваться не будут, чтоб не поломать.
07:39:55 05-06-2025
Клево!
Представьте - идет мэр по Ленинскому, а автобусы ему КУ делают.
12:22:10 06-06-2025
Musik (07:39:55 05-06-2025) Клево! Представьте - идет мэр по Ленинскому, а автобусы ...
мэр не ходит по городу. чревато
07:50:14 05-06-2025
Я бы прокатилась, а то в нынешние маловместимые с 10ю сиденьеями не влезть.
09:48:34 05-06-2025
Ну по городу можно и не поднимать, а вот по селу можно и повыше.