На барнаульском автобусном маршруте № 125 вырастет стоимость проезда до Новоалтайска
С 1 февраля пассажирам придется платить по 75 рублей
15 января 2025, 14:50, ИА Амител
В автобусе маршрута № 125 появилась информация о повышении стоимости проезда с 1 февраля – за билет от Новоалтайска до Барнаула и обратно придется платить на 10 рублей больше: 75 рублей. Снимок уведомления от руководства перевозчика "ЕвроТранс" опубликовали в паблике Barnaul 22.
Автор поста отметила, что стоимость проезда повышают каждые шесть месяцев – еще год назад она составляла 55 рублей. Вместе с этим женщина пожаловалась на качество услуги: по ее словам, автобусы постоянно переполнены, в некоторых сломаны сиденья, а обивка испорчена.
Напомним, маршруты с нерегулируемыми тарифами не подразумевают их согласование с администрацией Барнаула. Перевозчики принимают решение о повышении стоимости проезда самостоятельно, руководствуясь экономической необходимостью и конкуренцией. Всего в городе 16 таких маршрутов. Стоимость проезда по маршрутам с регулируемыми тарифами может повышаться не более раза в год, с нерегулируемыми – чаще одного раза в год.
16:04:37 15-01-2025
Объявить байкот на месяц. Пусть пустые поездят&&&
17:46:15 15-01-2025
Гость (16:04:37 15-01-2025) Объявить байкот на месяц. Пусть пустые поездят&&&... пфф... ну через пару месяцев за 85 поедем значит.
20:16:27 15-01-2025
Ч/з пару месяцев водилы сами уволятся, если автобусы пустые будут
22:20:51 15-01-2025
Да да и так же будет как с 134 маршрутом не одной машины! И все видят только стоимость проезда когда повышают посмотрите стелу на заправках и ровно год назад Дт топливо стоила 58.30 а сейчас 74.13 а газ 16.50 а сейчас 29.60!
22:35:58 15-01-2025
О новых автобусах наверное и речи не может быть, цена таких автобусов 7,5 миллионов, тогда мы с вами пассажиры интересно по какой цене будем ездить если перевозчик новые купит. Так что лучше помалкивать и быть благодарными пассажирами. А то точно пешком будем ходить.
22:48:50 15-01-2025
Я лучше за 75 рублей поеду, чем буду с пересадками добираться. Вспомните как раньше на электричках добирались, пересаживались и дальше ехали. Как вспомню так вздрогну. Так что дай бог перевозчику здоровья и терпения на долгие годы!!! Всегда ездию на 125 маршруте один за одним ходят, большие, комфортные автобусы.
22:57:02 15-01-2025
Вот и жена с дочкой одного из водятлов отписались. Оля и Надежда. Ждем комментарии от мамы и сестры, ну а так же от прочих родственников и соседей.