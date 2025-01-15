На барнаульском автобусном маршруте № 125 вырастет стоимость проезда до Новоалтайска

С 1 февраля пассажирам придется платить по 75 рублей

15 января 2025, 14:50, ИА Амител

Источник: Barnaul 22

В автобусе маршрута № 125 появилась информация о повышении стоимости проезда с 1 февраля – за билет от Новоалтайска до Барнаула и обратно придется платить на 10 рублей больше: 75 рублей. Снимок уведомления от руководства перевозчика "ЕвроТранс" опубликовали в паблике Barnaul 22.

Автор поста отметила, что стоимость проезда повышают каждые шесть месяцев – еще год назад она составляла 55 рублей. Вместе с этим женщина пожаловалась на качество услуги: по ее словам, автобусы постоянно переполнены, в некоторых сломаны сиденья, а обивка испорчена.

Напомним, маршруты с нерегулируемыми тарифами не подразумевают их согласование с администрацией Барнаула. Перевозчики принимают решение о повышении стоимости проезда самостоятельно, руководствуясь экономической необходимостью и конкуренцией. Всего в городе 16 таких маршрутов. Стоимость проезда по маршрутам с регулируемыми тарифами может повышаться не более раза в год, с нерегулируемыми – чаще одного раза в год.