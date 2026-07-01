В Барнауле сотрудника военной полиции приговорили к десяти годам колонии за взятки
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован
01 июля 2026, 15:32, ИА Амител
Барнаульский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему сотруднику военной полиции, признанному виновным в получении серии взяток от военнослужащих. За коррупционные преступления мужчину приговорили к десяти годам лишения свободы.
Как сообщили в пресс-службе суда, фигурант, являясь должностным лицом военной полиции, семь раз через посредников получал денежные взятки, в том числе в значительном размере.
По данным суда, деньги ему передавали военнослужащие, прикомандированные к сборному пункту и получившие статус самовольно оставивших воинские части. За незаконное вознаграждение сотрудник военной полиции освобождал их от исполнения обязанностей военной службы и не направлял к месту дальнейшего прохождения службы, хотя законных оснований для этого не имелось.
Суд признал мужчину виновным по совокупности преступлений и назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, осужденному на четыре года запретили занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, а также лишили воинского звания.
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