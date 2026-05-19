Новосибирец получил условный срок за инсценировку угона и взятку гаишнику

Мужчина купил Toyota Camry, застраховал ее и договорился с подельником имитировать кражу

19 мая 2026, 16:33, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

В Новосибирске бывший заместитель директора медицинской клиники добился небольшого смягчения приговора за попытку получить страховку через подставной угон и дачу взятки сотруднику полиции, сообщает "КП-Новосибирск".

Как пытались обмануть страховую

36-летний мужчина купил Toyota Camry, застраховал автомобиль и договорился со знакомым инсценировать угон ради страховой выплаты. Он передал подельнику дубликат ключа, оставил машину на парковке аэропорта, а сам улетел в Краснодар.

Пока его не было, сообщник уехал на автомобиле. Вернувшись, владелец подал заявление об угоне и обратился в страховую компанию, потребовав выплату более 2,6 миллиона рублей.

Однако полиция проверила записи с камер и раскрыла инсценировку. Уголовное дело было закрыто, а мужчину вызвали в отдел.

Попытка откупиться

На оперативника, который предложил ему сознаться, замдиректора решил воздействовать деньгами. Он пообещал взятку 300 тысяч рублей за прекращение уголовного дела. При этом автоподставщик купил полицейскому две бутылки коньяка и закуску, а также передал 50 тысяч рублей наличными. Однако взяткодателя задержали сразу же после передачи денег.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по нескольким статьям: попытка мошенничества в сфере страхования в особо крупном размере, дача взятки должностному лицу в крупном размере и ложный донос.

Суд и апелляция

Сам обвиняемый вину не признавал, утверждая, что автомобиль действительно угнали, а полицейские сами оказывали на него давление и предлагали дать взятку. Три года он провел под домашним арестом.

В августе 2025 года Обской городской суд приговорил его к семи годам двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также назначил штраф в полтора миллиона рублей. Осужденный обжаловал приговор.

В мае 2026 года Новосибирский областной суд частично смягчил наказание: