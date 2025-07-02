В Барнауле возобнивили движение трамваев по улице Попова

Проезд для автобусов и личных авто откроют после укладки асфальта

02 июля 2025, 18:38, ИА Амител

Трамвай на улице Попова / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Трамваи маршрутов № 2,7 и 10 снова начали ходить по своим маршрутам. Как сообщает пресс-центр мэрии, завершение работы по замене трамвайного полотна на пересечении улиц Попова и Балтийская позволило возобновить движение вагонов по этому участку.

Сейчас там полностью завершены работы по укладке новой рельсошпальной решетки, проведена предварительная подбивка и подъем пути. Асфальтирование участка ориентировочно запланировано на пятницу — после этого возобновится движение автобусов и машин через трамвайный переезд.

Напомним, что работы начались с 22:00 30 июня. Капремонт затронул участок длиной в 50 метров. Бригады МУП "Горэлектротранс" работали круглосуточно. Специалисты демонтировали старые пути, уложили новую рельсошпальную решетку и скоро покроют участок свежим асфальтом.