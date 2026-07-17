В Барнауле четверть трудящихся не знают, сколько зарабатывают их коллеги
В 78% компаний зарплатная информация официально закрыта
17 июля 2026, 17:01, ИА Амител
В Барнауле 74% работающих жителей знают, сколько зарабатывают их коллеги: из них 31% осведомлены о доходах всех сослуживцев, еще 43% — только некоторых, сообщает SuperJob.
Чем выше доход, тем выше информированность: среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей о чужих зарплатах осведомлены 70%, а среди тех, кто получает свыше 150 тысяч, — уже 81%.
«В ситуации, если коллега с аналогичными обязанностями получает больше, только 24% горожан не станут ничего предпринимать. 22% попросят разъяснений у руководства, 15% — повышения зарплаты, а 10% задумаются об увольнении или поиске новой работы», — говорится в исследовании.
С неравенством в оплате труда сталкивались 35% респондентов (среди мужчин — 39%, среди женщин — 31%). Разобраться в ситуации они предпочитали следующим образом: 14% обсуждали вопрос с руководством, 13% просили повышения, 12% уволились, 49% ничего не предпринимали.
Среди тех, кто не знает зарплат коллег, только 29% хотели бы получить такую информацию. А большинство (61%) предпочитает оставаться в неведении.
В 78% компаний зарплатная информация официально закрыта.
Опрос проведен с 26 июня по 7 июля среди менеджеров по персоналу и трудоустроенных жителей Барнаула.
17:58:54 17-07-2026
Подписка о неразглашении ЗП дело обычное и понятное.
20:03:20 17-07-2026
везде вранье и обман...демократия...
16:50:31 18-07-2026
Кость (20:03:20 17-07-2026) везде вранье и обман...демократия...... Про демократию в своём творчестве упоминал В.С. Высоцкий в песне про инструкцию перед поездкой в коварный зарубеж.Первое:"Будут с водкою дебаты,отвечай-нет,ребята-демократы,только чай"Второе:"Демократки (уверяли кореша) не берут с советских граждан ни гроша.
18:14:24 18-07-2026
Кость (20:03:20 17-07-2026) везде вранье и обман...демократия...... о какой демократии вы говорите при КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМ строе-то? совсем уже
16:39:23 18-07-2026
"Трудящиеся".....И какую пользу они они привносят ?За державу обидно.
18:15:47 18-07-2026
я работодатель и предприниматель. у меня в ТД, ДИ это обяз. пункты. при нарушении штрафы или увольнение