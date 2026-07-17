В Барнауле четверть трудящихся не знают, сколько зарабатывают их коллеги

В 78% компаний зарплатная информация официально закрыта

17 июля 2026, 17:01, ИА Амител

Человек на работе / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В Барнауле 74% работающих жителей знают, сколько зарабатывают их коллеги: из них 31% осведомлены о доходах всех сослуживцев, еще 43% — только некоторых, сообщает SuperJob.

Чем выше доход, тем выше информированность: среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей о чужих зарплатах осведомлены 70%, а среди тех, кто получает свыше 150 тысяч, — уже 81%.

«В ситуации, если коллега с аналогичными обязанностями получает больше, только 24% горожан не станут ничего предпринимать. 22% попросят разъяснений у руководства, 15% — повышения зарплаты, а 10% задумаются об увольнении или поиске новой работы», — говорится в исследовании.

С неравенством в оплате труда сталкивались 35% респондентов (среди мужчин — 39%, среди женщин — 31%). Разобраться в ситуации они предпочитали следующим образом: 14% обсуждали вопрос с руководством, 13% просили повышения, 12% уволились, 49% ничего не предпринимали.

Среди тех, кто не знает зарплат коллег, только 29% хотели бы получить такую информацию. А большинство (61%) предпочитает оставаться в неведении.

В 78% компаний зарплатная информация официально закрыта.

Опрос проведен с 26 июня по 7 июля среди менеджеров по персоналу и трудоустроенных жителей Барнаула.