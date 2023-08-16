В Бийске самосвал влетел в автобус с пассажирами. Пять человек пострадали

Двое пострадавших в тяжелом состоянии

16 августа 2023, 15:17, ИА Амител





















ДТП в Бийске / Фото: vk.com/incident_22 и t.me/ssmpbiysk

В Бийске пассажирский автобус столкнулся с самосвалом на пересечении улиц Чайковского и Ленинградской, сообщает "Инцидент Бийск".

"Пять человек доставлены в Центральную городскую больницу с различными травмами. Два человека находились в тяжелом состоянии", – сообщил главный врач ССМП Бийска Алексей Карнаухов.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники полиции.