Coca-Cola зарегистрировала товарный знак в России
Регистрация оформлена на безалкогольные напитки и сопутствующие товары
12 апреля 2026, 22:03, ИА Амител
Американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company оформил в России регистрацию своего товарного знака. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.
Заявка была направлена в Роспатент 23 апреля 2025 года. Свидетельство выдано по 32-му классу Международной классификации товаров и услуг — под него попадают безалкогольные фруктовые напитки, газированная вода, а также эссенции для их приготовления. Регистрация действует десять лет.
Напомним, в 2022 году компания объявила о приостановке деятельности на российском рынке. Тем не менее продукция Coca-Cola продолжала продаваться в России за счет параллельного импорта и поставок из дружественных стран.
Новая регистрация товарного знака может свидетельствовать о намерении бренда сохранить свое присутствие в стране на долгосрочную перспективу.
Ранее Pepsi зарегистрировала пять товарных знаков в России. Компания будет производить и продавать энергетические, изотонические и обогащенные протеином напитки под брендом DriveMe.
