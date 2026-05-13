McDonald’s оформил 14 товарных знаков в России

Среди них — русскоязычные версии McCafe и Happy Meal, а также два изобразительных знака

13 мая 2026, 11:21, ИА Амител

Бургер, еда, фастфуд / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Американская компания McDonald’s зарегистрировала в России 14 товарных знаков. Данные об этом подтверждены информацией Роспатента, сообщает ТАСС.

Среди зарегистрированных обозначений — международные бренды McCafe, Ronald McDonald House и McCrispy, а также их русскоязычные аналоги: "МакКафе", "Дом Роналда Макдоналда" и "МакКриспи".

Кроме того, в перечень вошли товарные знаки Happy Meal, "Биг Брекфаст Ролл", "МакФреш", "Макчикен", "Мэр Макчиз" и "Университет Гамбургерологии".

Компания также оформила права на два изобразительных товарных знака. Первый — персонаж "Гримас", задействованный в рекламных кампаниях сети ресторанов быстрого питания. Второй — изображение утки в фартуке с фирменной буквой "M". При этом McDonald’s приостановил работу в России еще весной 2022 года.