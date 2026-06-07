В Горном Алтае пожар практически полностью уничтожил туристические домики

Существовала угроза распространения огня на соседние строения

07 июня 2026, 08:33, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МЧС по Республике Алтай

В селе Аскат утром 5 июня произошел крупный пожар на территории базы отдыха. Огонь уничтожил группу гостевых домиков, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Сигнал о возгорании на улице Озерной поступил в экстренные службы около 07:30. На место происшествия были направлены 18 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

К моменту прибытия пожарных пламя охватило несколько летних гостевых домиков, расположенных под одной крышей. Существовала угроза распространения огня на соседние строения.

Ликвидировать возгорание удалось примерно через час. Площадь пожара составила 250 квадратных метров.

Судя по фотографиям с места происшествия, строения получили серьезные повреждения и были практически полностью уничтожены огнем.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.