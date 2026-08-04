В Горном Алтае выставили на продажу базу отдыха с банным комплексом за 87 млн рублей

База расположена на пересечении Чуйского и Улаганского трактов

04 августа 2026, 08:45, ИА Амител

Фото: avito.ru

В Республике Алтай ищут нового владельца для туристического комплекса "Караван", расположенного в селе Акташ. За действующую базу отдыха, находящуюся недалеко от пересечения Чуйского и Улаганского трактов, собственник рассчитывает получить 87 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте "Авито".

Комплекс включает несколько вариантов размещения гостей. Туристам предлагают улучшенные двухместные домики, номера категории "люкс" с панорамным остеклением, дома с мансардным этажом, гостиничный корпус с шестью трехместными номерами, а также отдельный коттедж, рассчитанный на четырех человек и оборудованный собственной кухней.

На территории есть русская баня, чан с гидромассажем, кухня, оформленная в национальном алтайском стиле, две площадки для приготовления шашлыка, восемь беседок и детская игровая зона. Кроме того, в инфраструктуру входят теннисный стол, декоративный фонтан с вечерней подсветкой и вместительная парковка, способная принять до 45 автомобилей.

В объявлении отмечается, что база расположена в стороне от федеральной трассы, благодаря чему на территории сохраняется более спокойная и уединенная атмосфера.