В Горном Алтае выставили на продажу базу отдыха с банным комплексом за 87 млн рублей
База расположена на пересечении Чуйского и Улаганского трактов
04 августа 2026, 08:45, ИА Амител
В Республике Алтай ищут нового владельца для туристического комплекса "Караван", расположенного в селе Акташ. За действующую базу отдыха, находящуюся недалеко от пересечения Чуйского и Улаганского трактов, собственник рассчитывает получить 87 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте "Авито".
Комплекс включает несколько вариантов размещения гостей. Туристам предлагают улучшенные двухместные домики, номера категории "люкс" с панорамным остеклением, дома с мансардным этажом, гостиничный корпус с шестью трехместными номерами, а также отдельный коттедж, рассчитанный на четырех человек и оборудованный собственной кухней.
На территории есть русская баня, чан с гидромассажем, кухня, оформленная в национальном алтайском стиле, две площадки для приготовления шашлыка, восемь беседок и детская игровая зона. Кроме того, в инфраструктуру входят теннисный стол, декоративный фонтан с вечерней подсветкой и вместительная парковка, способная принять до 45 автомобилей.
В объявлении отмечается, что база расположена в стороне от федеральной трассы, благодаря чему на территории сохраняется более спокойная и уединенная атмосфера.
10:16:52 04-08-2026
жуть какой
13:08:53 04-08-2026
Даже бассейна нет. Не куплю.
16:45:09 04-08-2026
Там домиков столько, что можно заселить вдвое больше людей, чем в том Акташе проживает. Какое уединение? Домики "друг на друге" стоят. Откуда там столько людей возьмется, кто в этот пионерлагерь поедет? Это ж не Гуселетово-Завьялово с солёными озёрами, куда типа самолечиться едут... Две трети построек снести, обустроить территорию, тёплый бассейн хотя бы 10х3х1,5 поставить, вот тогда будет интересно. Моё мнение как потенциального гостя.