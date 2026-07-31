В Горном Алтае выставили на продажу кафе с гостиницей за 85 млн рублей

На территории комплекса расположены мангальная зона и парковка, рассчитанная на 30 автомобилей

31 июля 2026, 10:33, ИА Амител

Фото: avito.ru

В селе Акташ Улаганского района Республики Алтай продают действующее кафе "Оазис" с гостиницей. За готовый бизнес с земельным участком собственник рассчитывает выручить 85 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте "Авито".

Комплекс расположен вдоль федеральной трассы и включает здание, а также земельный участок, находящийся в собственности.

Как указано в объявлении, кафе продается со всем имеющимся оборудованием. Зал рассчитан на 85 посетителей, а на втором этаже оборудованы восемь гостиничных номеров.

Кроме того, на территории комплекса расположены мангальная зона и парковка, рассчитанная на 30 автомобилей.