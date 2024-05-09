В Горный не торопимся. Гигантская пробка собралась на Чуйском тракте под Барнаулом
Длина затора превышает 8 км
09 мая 2024, 12:55, ИА Амител
Пробка на Чуйском тракте / Фото: amic.ru
Гигантская пробка образовалась на Чуйском тракте от комплекса "Облепиха" перед Баюновскими Ключами. Об этом сообщает корреспондент amic.ru.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки", сейчас длина затора составляет более 8 км. Сразу после села пробка заканчивается.
Согласно кадрам, опубликованным в сообществе "Инцидент Барнаул", стоят обе полосы в сторону Горного Алтая. Среди обычных легковых авто можно заметить машины с прицепами, загруженными мототехникой, и автодома.
13:13:31 09-05-2024
Все продуманные и знающие ещё вчера в горный уехали))
14:09:13 09-05-2024
Гость (13:13:31 09-05-2024) Все продуманные и знающие ещё вчера в горный уехали))... То есть все продуманные вчера в пробке стояли?😄
13:19:24 09-05-2024
Расширяли-расширяли дорогу, и что в итоге?
14:22:06 09-05-2024
Гость (13:19:24 09-05-2024) Расширяли-расширяли дорогу, и что в итоге?... ну так не расширили же, вот и уперлись в бутылочное горлышко
13:56:28 09-05-2024
В пробке есть свой кайф, в аварию не попадёшь, размышляегь р смысле жизни)))
14:14:49 09-05-2024
Перед Б. Ключами всегда так... Это ж Баюновские Ключи... Кот Баюн... 😁