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В Горный не торопимся. Гигантская пробка собралась на Чуйском тракте под Барнаулом

Длина затора превышает 8 км

09 мая 2024, 12:55, ИА Амител

Пробка на Чуйском тракте / Фото: amic.ru
Пробка на Чуйском тракте / Фото: amic.ru

Гигантская пробка образовалась на Чуйском тракте от комплекса "Облепиха" перед Баюновскими Ключами. Об этом сообщает корреспондент amic.ru.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", сейчас длина затора составляет более 8 км. Сразу после села пробка заканчивается.

Согласно кадрам, опубликованным в сообществе "Инцидент Барнаул", стоят обе полосы в сторону Горного Алтая. Среди обычных легковых авто можно заметить машины с прицепами, загруженными мототехникой, и автодома.

Алтайский край Пробки

Комментарии 6

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Гость

13:13:31 09-05-2024

Все продуманные и знающие ещё вчера в горный уехали))

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Гость

14:09:13 09-05-2024

Гость (13:13:31 09-05-2024) Все продуманные и знающие ещё вчера в горный уехали))... То есть все продуманные вчера в пробке стояли?😄

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Гость

13:19:24 09-05-2024

Расширяли-расширяли дорогу, и что в итоге?

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Гость

14:22:06 09-05-2024

Гость (13:19:24 09-05-2024) Расширяли-расширяли дорогу, и что в итоге?... ну так не расширили же, вот и уперлись в бутылочное горлышко

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Гость

13:56:28 09-05-2024

В пробке есть свой кайф, в аварию не попадёшь, размышляегь р смысле жизни)))

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Иван

14:14:49 09-05-2024

Перед Б. Ключами всегда так... Это ж Баюновские Ключи... Кот Баюн... 😁

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