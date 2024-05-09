В Горный не торопимся. Гигантская пробка собралась на Чуйском тракте под Барнаулом

Длина затора превышает 8 км

09 мая 2024, 12:55, ИА Амител

Пробка на Чуйском тракте / Фото: amic.ru

Гигантская пробка образовалась на Чуйском тракте от комплекса "Облепиха" перед Баюновскими Ключами. Об этом сообщает корреспондент amic.ru.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", сейчас длина затора составляет более 8 км. Сразу после села пробка заканчивается.

Согласно кадрам, опубликованным в сообществе "Инцидент Барнаул", стоят обе полосы в сторону Горного Алтая. Среди обычных легковых авто можно заметить машины с прицепами, загруженными мототехникой, и автодома.