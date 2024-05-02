В Барнауле на Павловском тракте образовались три пробки

В целом по городу ситуация с движением транспорта также напряженная

02 мая 2024, 08:14, ИА Амител

Пробки в Барнауле утром 2 мая / "Яндекс Карты"

Три пробки наблюдаются на Павловском тракте в Барнауле утром 2 мая, свидетельствуют "Яндекс Карты".

На момент публикации заметки заторы отмечаются на участках:

от магазина "Технопрофи" до ТРЦ "Арена";

от пересечения с Сиреневой до Попова;

от остановки "Мастерские" до пересечения с Рылева.

В целом по городу дорожная ситуация оценивается в 6 баллов. Пробки также наблюдаются на улицах Георгиева, Попова, Власихинской, Фурманова, Советской Армии, проспекте Строителей и многих других.