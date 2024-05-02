В Барнауле на Павловском тракте образовались три пробки
В целом по городу ситуация с движением транспорта также напряженная
02 мая 2024, 08:14, ИА Амител
Пробки в Барнауле утром 2 мая / "Яндекс Карты"
Три пробки наблюдаются на Павловском тракте в Барнауле утром 2 мая, свидетельствуют "Яндекс Карты".
На момент публикации заметки заторы отмечаются на участках:
- от магазина "Технопрофи" до ТРЦ "Арена";
- от пересечения с Сиреневой до Попова;
- от остановки "Мастерские" до пересечения с Рылева.
В целом по городу дорожная ситуация оценивается в 6 баллов. Пробки также наблюдаются на улицах Георгиева, Попова, Власихинской, Фурманова, Советской Армии, проспекте Строителей и многих других.
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