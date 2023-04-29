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В Госдуме обсуждают поправки о выборах при военном положении

Их собираются внести на рассмотрение в ближайшее время

29 апреля 2023, 18:24, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Госдуме предложили внести поправки в закон о военном положении, которые бы позволили проводить выборы, даже если в регионе действует такой режим.

Об этом "Ведомостям" сообщил зампред комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

По его словам, сейчас закон не позволяет проводить выборы, если в регионе действует военное положение. При этом осенью как раз планируются голосования в новых регионах РФ, где этот режим установлен.

По словам Крашенинникова, инициативу могут внести в нижнюю палату парламента в ближайшее время.

Комментарии 2

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Гость

21:31:10 29-04-2023

Выборов нет, а законы о выборах есть.)))

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9

11:10:16 30-04-2023

как надо так и подстраивают законы,вообще перестали даже видимость какой то нерушимой конституции соблюдать.Наверное не просто так создавался закон не позволяющий проводить выборы, если в регионе действует военное положение.

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